Staţia Filaret devine un punct inteligent al reţelei electrice din Bucureşti. Puterea instalată a crescut la 200 MVA

Consumăm tot mai multă energie electrică, iar rețelele trebuie să fie pregătite pentru noile tipuri de consum. Mașinile electrice, pompele de căldură și echipamentele electrice din locuințe și companii pun o presiune tot mai mare pe infrastructură. O companie de distribuţie a energiei electrice a modernizat complet staţia de transformare Filaret din Sectorul 4, Bucureşti, pentru a ţine pasul cu toate aceste transformări. Dar şi pentru a asigura o reţea electrică mai sigură şi mai stabilă pentru consumatorii casnici şi pentru cei industriali.

Staţia de transformare Filaret are acum echipamente moderne, tehnologie de ultimă generaţie și sisteme de automatizare și monitorizare de la distanță. Puterea instalată a crescut de la 160 la 200 de megavolt-amperi (MVA). Peste 25.600 de clienți din zona de sud a Bucureștiului beneficiază direct de proiect printr-o alimentare mai sigură, o rețea mai flexibilă și capacitatea de a susține noile tipuri de consum: încărcarea vehiculelor electrice, pompele de căldură, sistemele smart.

"Am gândit proiectul de modernizare pentru viitor ca să asigurăm capacitatea de racordare de noi consumatori. Vorbim aici de tot ce înseamnă mobilitate electrică, utilizare de pompe de căldură, utilizare de încălzire electrică, cât și noi echipamente care fac viața mai bună în locuințele noastre", a declarat George Nicolaescu, director regiunea Muntenia, Rețele Electrice România.

După ce ultima stație electrică a companiei din București a fost modernizată, toate unităţile din Capitală funcționează pe tehnologii noi. Investiţia se ridică la aproape 79 de milioane de lei.

"Este ceea ce are nevoie un oraș modern, ceea ce are nevoie o societate modernă, care își dorește creștere, care își dorește dezvoltare, care dorește să aibă la dispoziție energia necesară astfel încât să își asigure nu numai nevoile, dar și viitorul. Infrastructura energetică are nevoie de foarte multe investiții, are nevoie de oameni foarte, foarte pricepuți", a precizat Mihai Peşte, director general companie de distribuţie energie.

În momentul de față, configurația celulelor de la staţia electrică Filaret din Bucureşti permite racordarea de noi consumatori. S-au prevăzut celule libere, astfel încât să poată fi racordaţi noi consumatori, noi ansambluri rezidențiale și agenți economici.

"Putem să spunem că, în momentul de față, stația de transformare Filaret s-a transformat dintr-un punct de transformare a energiei într-un punct inteligent prin care rețeaua este monitorizată permanent și gestionată astfel încât să asigurăm un serviciu de calitate pentru clienții noștri", a mai subliniat George Nicolaescu, director regiunea Muntenia, Rețele Electrice România.

Lucrările au început în 2019 și au fost realizate etapizat, pentru ca alimentarea consumatorilor să fie menținută pe durata modernizării.