China și SUA își reduc reciproc tarifele. Acordul dintre Xi și Trump vizează mărfuri de 60 de miliarde de dolari

Lista chineză a produselor americane pentru care vor fi aplicate tarife mai mici cuprinde 1.619 de articole. FOTO: Hepta

Statele Unite și China au convenit să reducă tarifele pentru mărfuri în valoare de 60 de miliarde de dolari. Reducerea tarifelor se aplică unei game largi de produse, de la cărbune și produse agricole americane până la jucării, scaune auto și decorațiuni pentru sărbători fabricate în China, potrivit CNN.

Anunțul făcut de Casa Albă duminică seară vine după întâlnirea intens așteptată dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping, care a avut loc săptămâna trecută la Washington.

Casa Albă a anunțat că, în cadrul unui așa-numit mecanism „30 pentru 30”, fiecărei țări i se va permite să importe din cealaltă țară bunuri „nesensibile” în valoare de 30 de miliarde de dolari, beneficiind de tarife vamale reduse.

Lista produselor din SUA pentru care se vor aplica tarife mai mici are 1.619 de articole

Tratamentul tarifar mai favorabil a venit în urma recomandărilor Consiliului pentru Comerț SUA-China și va îmbunătăți accesul pe piață pentru aproximativ 30% din exporturile americane către China, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

„Administrația Trump va continua să urmărească un comerț echitabil, echilibrat și reciproc cu China, asigurând respectarea angajamentelor privind achizițiile de produse agricole și energie, urmărind un comerț echilibrat cu bunuri nesensibile și asigurând accesul pe piață pentru fermierii, producătorii, companiile și angajații americani”, a adăugat el.

Lista chineză a produselor americane pentru care vor fi aplicate tarife mai mici cuprinde 1.619 de articole, inclusiv porumb, grâu, carne congelată, fructe de mare, produse din lemn, produse cosmetice și dispozitive medicale, potrivit unei liste publicate de Casa Albă. Soia americană nu se află pe listă, o lovitură pentru fermierii americani aflați în dificultate, care au fost victime colaterale ale războiului comercial dintre cele două țări, purtat prin măsuri reciproce de mai mulți ani.

Casa Albă a mai anunțat că China va importa cel puțin 10 milioane de tone metrice de cărbune din Statele Unite în 2027 și din nou în 2028. Cu toate acestea, angajamentele anterioare privind importul unor anumite cantități de mărfuri, precum produsele agricole, nu au fost întotdeauna respectate în totalitate.

Lista SUA privind importurile din China cuprinde 77 de produse, printre care jucării, veselă, accesorii de bucătărie, perdele, aparate de ras electrice și mingi gonflabile.

Ministerul chinez al Comerțului a declarat că acordul va „stabiliza și mai mult” relațiile economice și comerciale dintre China și SUA și va „crea condiții favorabile” pentru exportul în Statele Unite al produselor chineze vizate.

Deficitul comercial al SUA cu China se reduce

Anunțul vine după ce SUA și China au convenit, înaintea vizitei lui Xi, să pună pe pauză escaladarea măsurilor tarifare până la 10 ianuarie. Armistițiul comercial, care stabilește tarife de 30% pentru produsele chineze și de 10% pentru produsele americane, a fost prelungit de mai multe ori din mai 2025, când cele două țări s-au întâlnit la Geneva pentru negocieri.

Produsele incluse în lista anunțată duminică vor fi însă, cel mai probabil, exceptate de la viitoarele măsuri tarifare.

Trump a folosit tarifele pentru a reduce deficitul comercial al SUA cu China, diferența dintre ceea ce exportă Statele Unite către China și ceea ce importă din China, determinând exportatorii chinezi să trimită mai multe mărfuri către alte piețe, inclusiv către Europa.

Într-un interviu acordat vineri CNBC, Greer a declarat că deficitul comercial cu China în ceea ce privește mărfurile a scăzut cu 40% de când Trump a preluat funcția și că ar urma să ajungă la 140 de miliarde de dolari în acest an. Datele Biroului de Recensământ al SUA arată că deficitul s-a ridicat la aproximativ 295 de miliarde de dolari în 2024.

SUA și China vor discuta și despre inteligența artificială

Dincolo de comerț, cele două țări au convenit, de asemenea, să creeze un canal bilateral de comunicare pentru a discuta despre eventuale „incidente” legate de inteligența artificială, potrivit Casei Albe.

Casa Albă a transmis că Xi și Trump au convenit să folosească termenul „superinteligență”, în loc de „inteligență artificială”, pentru a descrie tehnologia emergentă și că cele două părți au înființat Dialogul SUA-China privind Superinteligența, pentru a face schimb de opinii cu privire la riscurile și beneficiile asociate inteligenței artificiale.