Summitul Trump‑Xi dă fiori Europei. Domeniul unde UE e „inexistentă între cei doi poli de putere”

Donald Trump și Xi Jinping în timpul întâlnirii din luna mai, de la Beijing. Foto: Getty Images

De la tarife vamale până la pământuri rare și inteligența artificială, agenda întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping apasă greu asupra Europei, relatează Euronews.

Xi sosește miercuri seară în SUA (joi dimineață în România, n.r.) pentru un summit de trei zile cu Trump, iar Bruxellesul este în alertă, atent la orice semn care ar putea afecta direct interesele economice ale țărilor membre.

Este a treia întâlnire dintre Trump și Xi în mai puțin de un an. SUA și China au convenit asupra unui armistițiu comercial în octombrie 2025, după săptămâni de tensiuni, iar cei doi lideri s-au văzut din nou la Beijing în luna mai, anul acesta.

Între timp, UE a început în iunie negocieri cruciale cu Beijingul, cu scopul de a reduce deficitul comercial de 1 miliard de euro pe zi. Bruxellesul și oficialii comuniști au convenit ca termen‑limită luna octombrie pentru obținerea unor progrese concrete.

Ce s-a întâmplat de la ultimul summit China‑SUA

De la summitul China‑SUA de anul trecut, Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar în urma războiului prețurile la combustibili au explodat pe plan internațional, sporind presiunea asupra președintelui SUA înaintea alegerilor congresionale din noiembrie, de la jumătatea mandatului.

De partea Beijingului, livrările chineze către SUA au crescut cu peste 34% într-un an, majorând excedentul comercial al Chinei la aproximativ 29,2 miliarde de dolari, potrivit datelor chineze.

„Xi Jinping vine la Washington cu avantajul de partea sa, chiar și pe teritoriul american”, a punctat Alicia García Herrero, expertă în cadrul think tank‑ului european Bruegel, citată de Euronews.

Mai multe dintre dosarele aflate pe masa discuțiilor dintre Xi și Trump vizează Uniunea Europeană în mod direct. Așadar, la ce se pot aștepta europenii de la summitul SUA‑China?

Reducerea tarifelor vamale, subiect greu pe agenda întâlnirii Trump‑Xi

Armistițiul tarifar care urmează să expire pe 10 noiembrie va fi pe agenda discuțiilor, la un an după ce a suspendat un război comercial între cele două superputeri. Acestea și-au impus temporar tarife vamale de peste 100%. Pentru europeni, tarifele americane asupra Chinei reprezintă întotdeauna un semnal negativ, deoarece duc la inundarea pieței UE cu exporturi chinezești ieftine, redirecționate dinspre America, amintește Euronews.

Totuși, summitul din această săptămână ar putea duce la o stabilizare a relațiilor dintre Washington și Beijing. Potrivit reprezentantului comercial al SUA, Jamieson Greer, China și SUA vor face „câteva anunțuri privind agricultura și barierele netarifare”. De asemenea, este așteptată o reducere reciprocă a tarifelor, care să acopere bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari.

„Ceea ce ne așteptăm este ca Trump să obțină un fel de victorie, pe care să o poată prezenta drept un succes în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului. China, la rândul său, vrea pur și simplu să câștige mai mult timp pentru a‑și consolida baza industrială”, a estimat Ivano di Carlo, expert la European Policy Centre (EPC).

Europa, prinsă la mijloc în privința pământurilor rare

Armistițiul comercial americano‑chinez de anul trecut a inclus și exporturile de pământuri rare. La apogeul tensiunilor, Beijingul a blocat exporturile globale de materiale strategice, esențiale pentru industria UE, în condițiile în care China deține cvasi‑monopolul producției și procesării acestora.

Problema a fost ridicată săptămâna trecută de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, în cadrul unei videoconferințe cu omologul său chinez, Wang Wentao.

Însă Washingtonul are o putere de negociere mult mai mare decât Bruxellesul atunci când vine vorba despre asigurarea accesului la aceste materiale strategice, spun experții.

„SUA vor negocia în numele Europei, iar Europa va trebui să plătească un preț pentru asta”, a anticipat García Herrero.

Europa, absentă din domeniul inteligenței artificiale

Trump și Xi vor discuta, de asemenea, despre inteligența artificială, pe fondul apelurilor tot mai numeroase pentru instituirea unor mecanisme internaționale de protecție în fața riscurilor acestei tehnologii.

În urmă cu două săptămâni, Jacob Coxon, care a lucrat ca cercetător pentru giganții tehnologici OpenAI și Anthropic, a scris pe X că ambele companii „pun viețile noastre în pericol” și că oamenii care dezvoltă AI „cred sincer că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”. Gestul acestui cercetător a alimentat controversele deja aprinse la nivel mondial pe acest subiect.

Euronews amintește că, pe parcursul verii, au fost raportate mai multe incidente, inclusiv situația în care agenții OpenAI au spart sistemele unei alte companii de inteligență artificială, Hugging Face.

China și SUA sunt implicate într-o competiție tehnologică tot mai intensă, pentru dominarea căreia au arătat că sunt dispuse să minimalizeze riscurile.

Duminică, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng au discutat despre o „linie telefonică dedicată AI”. Aceasta ar putea constitui un „mecanism de notificare” între Washington și China, menit să le permită celor două țări să se avertizeze reciproc atunci când un incident legat de inteligența artificială devine suficient de grav încât să amenințe securitatea națională.

„Acest dialog privind inteligența artificială, similar unui telefon roșu din timpul cursei nucleare, este luat în calcul doar de SUA și China”, a subliniat experta García Herrero. „Așadar, Europa rămâne practic inexistentă între cei doi poli de putere”, a conchis ea.