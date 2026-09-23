Războiul se mută pe orbită. Marea Britanie înființează o escadrilă spațială militară ca să își apere sateliții de atacurile Rusiei

1 minut de citit Publicat la 22:29 23 Sep 2026 Modificat la 22:29 23 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Marea Britanie a anunțat, miercuri, că va înființa o nouă escadrilă spațială militară, însărcinată cu apărarea sateliților țării. Este cea mai recentă mișcare de acest fel, în contextul în care tot mai multe state se grăbesc să își dezvolte capabilități militare în spațiu, scrie Euronews.

Noua escadrilă a Forțelor Aeriene Regale (RAF) va proteja sateliții critici folosiți pentru comunicații și pentru avertizarea în cazul unor atacuri cu rachete, a transmis Ministerul Apărării.

Unitatea, care se va numi Escadrila nr. III de Efecte Spațiale, este descrisă de minister drept prima din țară dedicată „perturbării, degradării și blocării activităților inamice care vizează interesele britanice în spațiu”.

Ministerul a amintit că Marea Britanie a înființat în 2023 două escadrile care „monitorizează și avertizează” asupra amenințărilor din spațiu. Noua unitate va „acționa împotriva acestor amenințări, folosind tehnologie avansată, inclusiv război electronic”.

Mareșalul-șef al Aerului Harv Smyth va prezenta oficial escadrila miercuri, la Conferința UK Space Power, un eveniment de două zile care începe la Londra. Tot acolo, secretarul Apărării, Wes Streeting, va avertiza că Marea Britanie trebuie „să țină pasul în noua cursă spațială”.

Anunțul vine la puțin peste o săptămână după ce Statele Unite au confirmat pentru prima dată că au arme desfășurate pe orbita Pământului.

Declarația americanilor a determinat China să avertizeze împotriva transformării spațiului cosmic într-un „câmp de luptă”, iar Rusia să insiste că acesta trebuie să rămână „liber de orice armă”, pe fondul temerilor privind o cursă a înarmărilor în spațiu.

Aceste evoluții sunt alimentate de progresele tehnologice rapide, dar nu beneficiază de un cadru legal cuprinzător.

Anul trecut, șeful Comandamentului Spațial al Marii Britanii, generalul-maior Paul Tedman, avertiza că este „foarte îngrijorat” de încercările regulate ale Rusiei de a bruia sateliții militari britanici.

El preciza atunci că Marea Britanie opera șase sateliți militari dedicați comunicațiilor și supravegherii, echipați cu tehnologie anti-bruiaj.