Deșertul din Australia de Vest a înflorit. Foto: NASA

Tufișurile aride din Australia de Vest erau pline de viață la sfârșitul iernii australe din 2026, când o abundență de flori sălbatice a adus culori vii peisajului ruginiu. După câteva luni mai umede decât în ​​mod normal la începutul anului, deșertul s-a umplut de flori. Experții locali cred că peisajele ar putea fi cele mai frumoase pe care l-au văzut în zonă în aproape două decenii, potrivit NASA.

Imaginile surprinse cu OLI (Operational Land Imager) de pe satelitul NASA-USGS Landsat 8, compară peisajul mai verde de la sfârșitul lunii august 2026 (dreapta) cu o perioadă similară din 2025 (stânga), când era mai uscat.

Această zonă este situată la aproximativ 600 de kilometri nord de Perth, în regiunea Murchison, una dintre principalele zone de pășunat ale oilor și bovinelor din Australia de Vest. Vegetația locală include ierburi, tufișuri și arborele mulga.

Din când în când, apar și o varietate de flori sălbatice. În 2026, totalul precipitațiilor a fost peste medie în iunie și mult peste medie în august, din cauza mai multor fronturi reci care se deplasează prin zonă, potrivit Biroului de Meteorologie din Australia. Ploile au contribuit la înflorirea unui amestec divers de flori în toată zona rurală, inclusiv pe un sit de radioastronomie administrat de Organizația de Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului (CSIRO), agenția națională de știință a Australiei.

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Deși spectacolul de sub pământ ar fi putut fura pentru o clipă toată atenția, Inyarrimanha Ilgari Bundara, Observatorul de Radioastronomie CSIRO Murchison, se concentrează în principal pe ceea ce se află deasupra capului și pe explorarea spațiului cosmic. La sediul Murchison, CSIRO operează mai multe rețele de antene care observă și cataloghează obiecte de pe cerul sudic. Instalația izolată este situată într-o zonă de „liniște radio”, unde comunicațiile terestre și dispozitivele electronice sunt controlate pentru a limita interferențele electromagnetice cu instrumentele.

Alte telescoape aflate în sfera de competență a CSIRO în Australia au jucat roluri cruciale în misiunile NASA de la primii ani ai agenției până în prezent. Radiotelescopul Murriyang din Parkes, New South Wales, a urmărit Mariner 2 - prima misiune științifică planetară de succes - în 1962 și a fost o stație receptoare importantă pentru misiunea Apollo 11 pe Lună în 1969. CSIRO administrează și operează, de asemenea, Complexul de Comunicații Spațiale Deep Canberra, una dintre cele trei instalații din Rețeaua Spațială Deep globală a NASA care susține misiunile spațiale interplanetare și colectează observații radar și radioastronomice. Ambele au sprijinit misiunea Artemis II în aprilie 2026.