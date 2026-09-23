Nicușor Dan spune că nu își dorește dizolvarea Parlamentului, dacă Siegfried Mureșan cade la vot: „E momentul să închidem criza asta”

Ana Maria Roman, reporterul Antena 3 CNN și Nicușor Dan, președintele României

Președintele Nicușor Dan spune că nu vrea să dizolve Parlamentul, chiar dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu va trece de votul de învestitură. Într-un interviu exclusiv acordat Antenei 3 CNN la New York, șeful statului a explicat că alegerile anticipate ar aduce încă câteva luni de incertitudine și le-a cerut partidelor să ajungă la o înțelegere.

Nicușor Dan spune că românii își doresc ca actuala criză politică să se încheie, iar singura soluție este una negociată între partide. Președintele a vorbit și despre cererea României de a avea mai multe trupe americane pe teritoriul său, despre ce așteaptă de la programul de guvernare al lui Mureșan și despre sistemele antiaeriene modernizate de Rheinmetall, care au picat testele de recepție.

„Statele Unite se pot baza pe România”

Ana Maria Roman: Domnule președinte, ați declarat că vă doriți mai multe trupe americane pe teritoriul țării noastre. Președintele Donald Trump a declarat, în urmă cu câteva zile, că ar putea să construiască o nouă bază americană în Polonia. La întâlnirea pe care ați avut-o ieri cu președintele american la recepția oferită de către acesta, ați apucat să abordați acest subiect? Ce ați discutat cu Donald Trump?

Nicușor Dan: Nu, a fost o interacțiune foarte scurtă în care am schimbat amabilități. Mesajul, în linii mari, a fost că Statele Unite se pot baza pe România, lucru pe care îl știe deja, avem deja o istorie comună.

Pe de altă parte, în ultimele luni, contactele la niveluri mai mari sau mai mici ale administrației au fost mai frecvente.

Ana Maria Roman: Cât de aproape suntem de obținerea acestui lucru, și anume a mai multor trupe?

Nicușor Dan: În mod oficial, administrația americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europă, cu termen în noiembrie. Este un dialog oficial pe care îl are cu toate țările europene.

Noi ne-am făcut bine temele, le-am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice pe care ni le-au pus. Ne-am oferit inclusiv să împărțim cumva costul acestor operațiuni și așteptăm răspunsul administrației americane, timp în care, evident, avem un dialog bun.

„Îndemn partidele la dialog. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu îmi doresc”

Ana Maria Roman: Siegfried Mureșan declara în această seară că urmează să se întâlnească cu dumneavoastră în zilele următoare. Vă prezintă și programul de guvernare, veți avea solicitări privind programul de guvernare sau chiar lista de miniștri? Știu că vă interesează portofoliile de la apărare și externe...

Nicușor Dan: Da, evident, astea sunt ministerele cu care lucrez în mod curent și mă interesează care sunt persoanele de acolo. Dincolo de asta mă interesează, și asta am spus-o de la început, păstrarea direcției prooccidentale și păstrarea traiectoriei de deficit, ca să păstrăm corect relația cu finanțatorii României.

Ana Maria Roman: Veți solicita să nu se mărească taxe?

Nicușor Dan: Cred că nu am auzit de la nimeni această opțiune. Cred că românii au atins un prag care...

Ana Maria Roman: Domnule președinte, tot domnul Mureșan spune așa: dacă guvernul său va fi învestit, nu vor vota un guvern PSD. Între un guvern PSD, mai degrabă vor alege anticipate. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Ca atare, dacă nu va fi învestit guvernul Mureșan – ceea ce este foarte posibil să nu fie – care va fi alegerea? Dumneavoastră dizolvați Parlamentul sau desemnați pe altcineva?

Nicușor Dan: Eu îndemn partidele, pentru că e o chestiune serioasă, îndemn partidele la dialog. Nu prea le-am văzut în ultimele luni.

Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu îmi doresc, că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Cred că, tot timpul când ești politician, încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii. Iar cetățenii, în momentul ăsta, își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul. Și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Ăsta este răspunsul.

„Cred că e momentul să închidem criza asta”

Ana Maria Roman: Dacă ar fi să faceți o următoare desemnare, înclinați către un premier politic – a mai rămas Sorin Grindeanu – sau către un premier independent sau tehnocrat?

Nicușor Dan: În primul rând, vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care este un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvernul. Dar pentru asta trebuie să existe o disponibilitate și de o parte, și de cealaltă.

Ana Maria Roman: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică, câte desemnări ar mai urma să faceți, pentru că se pare că această ecuație este imposibilă de rezolvat în acest moment.

Nicușor Dan: Eu îndemn în continuare partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, la fel și pentru partide. Dar când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și este o stare de insecuritate. Și cred că e momentul să închidem criza asta.

Sistemele antiaeriene modernizate de Rheinmetall pentru România au picat testele de recepție. Nicușor Dan: „Se mai întâmplă”

Ana Maria Roman: Mai ales că inclusiv investitorii americani, partenerii americani v-au întrebat de criza politică din România. O ultimă întrebare, o informație apărută în presă/G4Media: două sisteme antiaeriene ale României, modernizate de Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepție. Trebuiau livrate în aprilie, dar nici acum nu sunt gata. Ce informații aveți despre aceste două sisteme care nu funcționează?

Nicușor Dan: Eu vreau să mă leg de întrebarea trecută, ca să nu ne ducem într-un scenariu negativ. Bineînțeles că investitorii au întrebat de evoluția politică din România, numai că, la fel... Unu: le-am spus, așa cum s-a văzut fără să deformăm realitatea, că la lucrurile serioase partidele colaborează, cum s-a văzut cu PNRR-ul peste vară. Doi: situația noastră financiară este mult mai bună decât acum 6 luni sau acum 12 luni, lucru de care erau conștienți. Deci au văzut rezonabilitate.

Legat de ce mă întrebați cu Rheinmetall, se mai întâmplă. Este o procedură de recepție care se poate corecta; din câte înțeleg, nu este pe programul SAFE, ci pe o achiziție anterioară a statului român. Se întâmplă lucrurile astea.