Oligarhul rus Igor Makarov vrea să investească 1 miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor în Republica Moldova

Miliardarul rus a anunțat că ar putea achita o parte din facturile la gaz ale spitalelor din Republica Moldova. Foto: Getty Images

Miliardarul rus Igor Makarov, care deține și cetățenie moldovenească, a anunțat că vrea să investească în sectorul energetic din Republica Moldova. Invitat la emisiunea „Novaia Nedelea” de la TV8, omul de afaceri rus a anunțat că ar putea achita o parte din facturile la gaz ale spitalelor și că este gata să investească până la un miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor, informează Ziarul de Gardă.

„Lumea energetică a devenit foarte scumpă. Eu am auzit despre îngrijorările prim-ministrului care spune că această iarnă va fi grea pentru Moldova. Eu am propus și am spus că noi putem participa, pentru că este lege în compania noastră, acolo unde noi activăm și ne dezvoltăm, facem și acte de binefacere”, a declarat Igor Makarov.

În cazul în care va ajunge la un acord cu autoritățile de la Chișinău, Makarov spune că este gata să investească și într-un proiect de dezvoltare a unor capacități mari de stocare a gazelor. Potrivit estimărilor sale, o astfel de investiție ar putea ajunge la un miliard de dolari.

„Pentru că vara nu este nevoie de gaz, el trebuie pus în depozite, iar iarna, când toți au nevoie de el, să fie vândut la un preț de piață bun. Aici Moldova are șanse. Dacă faci aici depozit de gaze, apoi poți să-l vinzi în Europa la prețul de pe burse. Atunci, Moldova devine jucător pe piață și poate câștiga și bani”, a explicat omul de afaceri.

Potrivit TV8, Makarov este fondatorul unei companii cu investiții în sectorul energetic. În 2022, după invazia rusă în Ucraina, Makarov, care deține și cetățenia Republicii Moldova, a renunțat la cetățenia rusă și s-a mutat în Italia, de unde își gestionează afacerile pe care le deține în 22 de țări ale lumii. Cu trei decenii în urmă, companiile sale livrau gaze și în R. Moldova.

Igor Makarov se află pe lista de sancțiuni a Canadei, în cadrul măsurilor și sancțiunilor economice luate de autoritățile canadiene, după invazia Rusiei în Ucraina. Makarov e acuzat că a acumulat „o avere enormă din asocieri strânse cu oficiali ruși de rang înalt și a intermediat afaceri energetice opace care au generat venituri pentru Kremlin”, acuzații respinse de miliardarul rus.