Criza apei de pe Nistru. Moldova și Ucraina au ajuns la un acord, după mai multe zile de negocieri: Kievul va reduce debitul râului

Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a anunțat că rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk „continuă să scadă într-un ritm accelerat”. Foto: colaj Facebook/Gheorghe Hajder

Debitul de apă eliberat de Ucraina în Nistru spre Republica Moldova va fi redus, în următoarele două săptămâni, la 60 de metri cubi pe secundă, a anunțat Ministerul Mediului de la Chișinău. Anunțul vine după aproape două săptămâni de negocieri și după ce premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat marți că a discutat personal cu Volodimir Zelenski și ministrul Energiei Șmîhal.

În primele 20 de zile ale lunii septembrie, în lacul de acumulare Novodnestrovsk au intrat în medie aproximativ 23 metri cubi de apă, în timp ce în aval au fost deversați 60 metri cubi de apă.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene, convocată pentru evaluarea situației hidrologice și a perspectivelor pentru perioada următoare.

Republica Moldova și Ucraina poartă negocieri privind debitul de apă deversat în Dunăre din lacul de acumulare Novodnestrovsk din 14 septembrie. Inițial, Kievul a propus o reducere drastică la doar 22 de metri cubi pe secundă și discuțiile s-au blocat.

Premierul moldovean a anunțat că a intervenit pe lângă conducerea Kievului.

„Efectiv, trebuie să recunosc: m-am rugat personal la premierul Korețki și la președintele Zelenski, când a venit, și la ministrul de Energie Șmîhal. Am spus că «vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care puteți să li-o dați rușilor ca Chișinăul să rămână fără apă». Ei ne-au auzit și de asta continuă să deverseze 50 de metri cubi pe secundă, în timp ce lacul lor a ajuns la un nivel de apă la minim istoric”, a spus Vasile Tofan.

Astfel, în cele din urmă, potrivit Ministerului Mediului, părțile au convenit asupra unui debit de 60 de metri cubi pe secundă, nivel considerat mai favorabil pentru Republica Moldova.

Decizia vine în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk, al cărui nivel a ajuns la cota minimă istorică de 111,97 metri.

Precipitațiile înregistrate în Republica Moldova nu au fost suficiente pentru a schimba semnificativ situația, deoarece o parte importantă a apei care alimentează Nistrul se formează în bazinul superior al râului, pe teritoriul Ucrainei. Ploile înregistrate acolo nu au determinat, până în prezent, o creștere semnificativă a cantității de apă care ajunge în lacul Novodnestrovsk.

Guvernul de la Chișinău a aprobat propunerea privind declararea stării de urgență în sectorul hidrologic, la nivel național, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie:

„Republica Moldova se confruntă cu un deficit hidrologic sever atât pe Nistru, cât și pe Prut. Nivelurile scăzute ale apei pot afecta capacitatea stațiilor de captare și funcționarea sistemelor de aprovizionare cu apă.

O atenție deosebită este acordată situației de pe Nistru, care reprezintă una dintre principalele surse de apă ale Republicii Moldova. În condițiile nivelurilor scăzute ale râului, este importantă menținerea funcționării în siguranță a stațiilor de captare”, a transmis Ministerul Mediului.

Astfel, declararea stării de urgență este o măsură preventivă, necesară pentru ca autoritățile să poată interveni rapid, dacă situația o va impune, astfel încât să fie asigurată continuitatea alimentării populației cu apă.