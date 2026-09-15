Scandal între Chișinău și Ucraina pe apa de pe Nistru. Kievul vrea să scadă debitul din lacul care alimentează Moldova

Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a anunțat luni că rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk „continuă să scadă într-un ritm accelerat”. Foto: colaj Facebook/Gheorghe Hajder

Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut dramatic în ultimele două săptămâni, iar Ucraina vrea să reducă substanțial cantitatea de apă pe care o deversează din acest lac în Nistru, de unde se alimentează Republica Moldova. Chișinăul nu este de acord cu propunerea ucrainenilor de a reduce debitul de la 60 la doar 22 de metri cubi pe secundă, iar negocierile dintre cele două țări au ajuns în acest moment într-un impas, relatează presa moldoveană.

Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a anunțat luni că rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk „continuă să scadă într-un ritm accelerat”.

„Dacă la 1 septembrie nivelul apei în lacul de acumulare era de 111,83 m, astăzi acesta a coborât la 111,38 m - o scădere de 45 cm în doar două săptămâni”, a anunțat Hajder, potrivit NewsMaker.md.

Comisia Nistreană s-a reunit pe 14 septembrie pentru a ajunge la un acord cu privire la volumul de apă care urmează să fie deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk.

Ucraina a propus reducerea debitului spre Republica Moldova de la 60 la doar 22 de metri cubi pe secundă, însă potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, partea moldovenească s-a opus unei asemenea reduceri, avertizând că aceasta ar însemna o diminuare prea bruscă a cantității de apă în aval, relatează Deschide.md.

Ucrainenii au acceptat acest argument și au fost de acord să majoreze debitul, dar cele două părți nu au putut ajunge la un consens cu privire la ce valoare ar fi potrivită. Astfel, moldovenii au cerut ca ședința să fie amânată și negocierile să fie reluate zilele următoare.

Până acum, debitul deversat din lacul Novodnistrovsk a fost menținut la 60 de metri cubi pe secundă.

Alarmă în bazinul superior al Nistrului

Seceta hidrologică din bazinul superior al Nistrului a atins un punct critic. Ministrul Mediului de la Chișinău a explicat că „datele pentru perioada 1-13 septembrie indică menținerea unui aport de apă alarmant de scăzut în bazinul superior al Nistrului, raportat la normele specifice acestei perioade”.

Așadar, în ultimele două săptămâni, în lacul Novodnistrovsk au intrat, în medie, doar 22,7 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de aproape trei ori mai mari – 60 de metri cubi pe secundă.

„În prima jumătate a acestei luni, media zilnică a intrărilor de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost de doar 22,7 m³/s, în timp ce deversările au fost menținute la un debit de 60 m³/s, conform deciziei Comisiei Nistrene din 28 august 2026. Din cauza acestei diferențe mari între intrări și ieșiri, rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk continuă să scadă într-un ritm accelerat”, a spus Gheorghe Hajder.

Evoluția zilnică a debitului de intrare: 1 septembrie - 35 m³/s

2 septembrie - 27 m³/s

3 septembrie - 23 m³/s

4 septembrie - 22 m³/s

5 septembrie - 24 m³/s

6 septembrie - 16 m³/s

7 septembrie - 17 m³/s

8 septembrie - 24 m³/s

9 septembrie - 23 m³/s

10 septembrie - 18 m³/s

11 septembrie - 22 m³/s

12 septembrie - 25 m³/s

13 septembrie - 19 m³/s Deși în Republica Moldova a plouat în ultimele zile, în bazinul superior din Ucraina precipitațiile nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți nivelul apei în lacul de acumulare, a mai spus Jader.

O eventuală reducere semnificativă a debitului ar urma să afecteze cantitatea de apă care ajunge pe cursul inferior al Nistrului, potrivit Deschide.md.