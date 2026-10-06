Dominic Fritz spune că USR nu va vota Guvernul Niculescu dacă va avea miniștri PSD

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerprez

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți seara, la Digi24, că partidul său nu va vota Guvernul Luca Niculescu, dacă va include miniștri PSD. „Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern”, a mai adăugat acesta.

Dominic Fritz a mai spus că nu va putea susține un Guvern în care deciziile sunt influențate din „culise”.

„Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Și pentru noi, întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, va lua deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține”, a declarat Dominic Fritz, pentru sursa citată.

Liderul USR susține că, în forma actuală, nu vede o majoritate coerentă și asumată care să poată susține un guvern.

„Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern. Pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament.

Asta este majoritatea PSD-AUR și nu poate să existe un guvern, pe de o parte, și o majoritate care decide altfel într-o altă parte.

E vorba despre cum funcționează democrația noastră. Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care poate să vină cu amendamente.

Și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului”, a mai adăugat el.

Dominic Fritz a mai spus că un guvern tehnocrat nu ar putea funcționa eficient în condițiile actuale.

„Și dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat, dacă de fapt Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior?

Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziile politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei, și în rest toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament”, a mai declarat Dominic Fritz.

Luni seara, Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu drept candidat de premier. Acesta a spus că Luca Niculescu are libertatea să decidă dacă guvernul va fi tehnocrat sau politic.

Luca Niculescu a anunţat, ulterior, că începe negocierile cu partidele, pentru formarea unei majorităţi parlamentare.

"Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.

Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care vrem să le punem în practică".