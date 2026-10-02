Dominic Fritz cere din nou alegeri anticipate, înaintea consultărilor de la Cotroceni de luni: „Poziția USR e clară”

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Hepta

Președintele USR, Dominic Fritz, a reiterat, vineri, că „soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate”. Astfel, Fritz a subliniat, într-o postare pe Facebook, că partidul rămâne consecvent cu ceea ce spune încă de la demiterea Guvernului Bolojan: „USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”.

Fostul primar al Timișoarei a publicat o postare în care scrie: „Prima zi fără să fiu primar. Tot nu votăm un guvern PSD”. Ulterior, în comentarii, el a reiterat că soluția crizei politice este organizarea alegerilor anticipate.

„Am avut azi o discuție cu colegii mei din Biroul Național USR despre consultările de la Cotroceni.

Poziția USR e clară: în acest moment, soluția pentru ieșirea din criza în care PSD și AUR au aruncat țara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în fața cetățenilor, să le ceară din nou votul și să le ofere posibilitatea de a decide cine și cu ce mandat va conduce România.

Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, daca Președintele face o altă nominalizare”, a scris el.

Fritz a subliniat că partidul rămâne consecvent cu ceea ce spune încă de la demiterea Guvernului Bolojan: „USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”.

„Dar rămânem consecvenți cu ce spunem de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniștri PSD. USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”, a spus el.

Administrația Prezidențială a publicat, vineri, programul consultărilor de la Cotroceni pe care Nicușor Dan le-a convocat după ce Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament. Partidele vor merge, luni, începând cu ora 14:00 la Cotroceni, urmând ca Președintele să anunțe noua variantă de premier în aceeași zi.

USR este programat la ora 15:30.

O variantă aflată pe masa Președintelui este și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. El a spus, joi seară, că „este onorant” ca numele lui să apară în astfel de contexte.

Nicușor Dan a anunțat, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Miercuri seară, el a impus și o „linie roșie” pentru o posibilă guvernanță PSD: fără AUR.

„Ar afecta relațiile cu partenerii noștri”, a spus el.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot, miercuri, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat.

„Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea”, a spus el.

Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate.

Întrebat care este condiţia AUR pentru a vota un Guvern, să facă parte din Executiv sau să fie eliberat Călin Georgescu, Dungaciu a răspuns, evitând să fie de acord cu George Simion: „Condiţia să facă parte din Guvern era înainte ca acest episod să se întâmple. S-a adăugat şi acest incident, care nu face decât să tensioneze această societate”.

După vot, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „România a mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”.

„Știau că nu au majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a spus el.