Surse: Nicușor Dan are nume-surpriză pe lista de posibili premieri. De ce scad șansele pentru Grindeanu și Nazare și ce fac USR și AUR

Președintele Nicușor Dan va anunța numele noului premier desemnat luni, după consultări. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a convocat oficial consultările pentru ziua de luni. La finalul zilei de luni, acesta este așteptat să anunțe o nouă desemnare de premier. Potrivit unor surse oficiale, lista de posibili premieri de pe masa președintelui este mai lungă, pe ea se regăsește atât liderul PSD Sorin Grindeanu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, dar și alte nume-surpriza din zona independenților/tehnocraților. Nicușor Dan ar prefera ca la finalul discuțiilor cu partidele politice să desemneze un independent care să poată strânge o majoritate parlamentară care să voteze un guvern politic.

Președintele Nicușor Dan consideră că la consultările de luni există o șansă reală să se coaguleze o variantă de premier și de guvern care să strâng majoritate parlamentară, fără voturile AUR. De altfel, varianta unui Guvern cu AUR este exclusă în acest moment și de PSD.

Surse din partid au declarat pentru Antena3.ro că Președintele are două variante: 1. desemnarea lui Sorin Grindeanu, pe care social-democrații o văd din ce în ce mai puțin probabilă. În cazul în care liderul PSD nu reușește să strângă o majoritate și e nevoit să fie respins la votul din Parlament ar însemna vulnerabilizarea sa în interiorul partidului și o continuare a crizei politice. 2. un premier tehnocrat, cu miniștri PSD, posibil UDMR și votat de PNL. Varianta tehnocratului ar putea aduce voturile necesare din zona PNL pentru trecerea unui guvern. Social-democrații sunt deschiși inclusiv variantei de rotativă cu PNL. „Cu USR nu există discuții”, spun sursele citate.

„PSD-AUR nu există”, au mai precizat surse apropiate de președintele PSD Sorin Grindeanu.

Vineri, liderul USR Dominic Fritz a anunțat că a discutat cu colegii din partid și a cerut din nou alegeri anticipate, deși Nicușor Dan a declarat că nu va dizolva Parlamentul, lucru cerut și de investitori și de agențiile de rating. La fel ca USR, AUR cere anticipate.

Cine ar putea fi tehnocratul propus de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan va fi nevoit să găsească un nume care să reușească să adune voturi și să convingă PNL să voteze învestirea guvernului format în jurul PSD. Deși a fost vehiculat în spațiul public în ultimele luni și a declarat recent că este „onorat” că se află pe lista scurtă a Președintelui, actualul ministru de Finanțe Alexandru Nazare nu ar fi prima opțiune de tehnocrat pe care Nicușor Dan o ia în calcul.

Deși este apreciat de Președinte, care a participat recent și la nunta sa, Nazare nu ar fi acceptat în totalitate de PSD. Alte nume vehiculate din zona tehnocrați/independenți sunt Leonardo Badea (vicepreședinte BNR), Luca Niculescu sau Eugen Tomac.

Administrația Prezidențială a publicat, vineri, programul consultărilor de la Cotroceni pe care Nicușor Dan le-a convocat după ce Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament. Partidele vor merge, luni, începând cu ora 14:00 la Cotroceni, urmând ca Președintele să anunțe noua variantă de premier în aceeași zi.

Consultările vor avea loc luni, 5 octombrie 2026, după următorul program: