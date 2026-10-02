Roboții AI ai companiei Figure și-au găsit sfârșitul în oțel topit, precum Arnold Schwarzenegger în Terminator. Actorul le-a dat ideea

Compania și-a instruit roboții vechi să sară în cuptorul oțelăriei. La filmarea operațiunii a participat însuși Arnold Schwarzenegger. Sursă foto: captură video www.figure.ai

O compania americană specializată în crearea de roboți umanoizi controlați de inteligența artificială (AI) și-a distrus vechile automate printr-o metodă originală, ce amintește de scena dramatică din finalul peliculei Terminator 2, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal, relatează vineri agenția spaniolă EFE.

În film, Schwarzenegger întruchipează un robot din viitor ce luptă de partea oamenilor împotriva inteligenței artificiale Skynet, creată de sectorul militar. El coboară de bună voie într-un cuptor cu oțel topit. Intenția este ca tehnologia din viitor să nu ajungă, printr-un paradox temporal, pe mâna armatei, împiedicând astfel însăși apariția Skynet.

Ceva similar ca metodă, dar nu la fel de dramatic la nivelul consecințelor, a făcut și compania Figure din San Jose, statul american California, atunci când și-a instruit vechii roboți să sară în cuptorul unei oțelării.

Arnold Schwarzenegger: "Aruncați roboții în cuptorul unei oțelării"

Figure a explicat că intenționa, oricum, să distrugă o mare parte din flota sa de roboți umanoizi F.02 pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală și pentru a accelera producția următorului model. Însă demontarea roboților ar fi durat prea mult, așa că Figure a făcut apel la internauți pentru idei "creative" de distrugere a stocului de automate vechi.

"Răspunsul categoric a venit dintr-o sursă neașteptată: Arnold Schwarzenegger, care ne-a sugerat să-i topim. L-am contactat pe Arnold și, când și-a exprimat dorința de a participa, am pus totul în mișcare", a precizat compania într-un comunicat de presă.

Compania de tehnologie a contactat mai multe oțelării din Statele Unite și Mexic, dar niciuna nu a fost de acord să topească roboții echipați cu baterii de litiu, din cauza riscului pe care această componentă îl implică pentru instalațiile lor. În cele din urmă, Figure a identificat o companie metalurgică din Imatra, Finlada, care s-a declarat dispusă să participe la proiect.

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Roboții s-au antrenat pentru a sări în cuptorul oțelăriei

În pregătirea operațiunii, inginerii de la Figure au antrenat roboții F.02 să sară de la etajul 2 al sediului companiei pe paturi gonflabile de mari dimensiuni, care simulau cuva pentru oțel topit.

În acest scop, ei au creat un nou model AI care le-a permis roboților să sară cu precizie, folosind ca referință mișcările cascadorilor din filmele de acțiune.

Odată ajunși în Finlanda, roboții și-au executat misiunea impecabil, în ciuda căldurii extreme și a câmpurilor electromagnetice ale cuptorului cu arc electric de 75 de tone al turnătoriei.

Figure a imortalizat operațiunea într-un videoclip disponibil pe site-ul său. Videoclipul, în care apare însuși Arnold Schwarzenegger, arată un robot apucând un lanț pentru a coborî în cuva pentru oțel topit - așa cum face personajul din film - și alți câțiva roboți lansându-se ulterior cu salturi acrobatice în creuzet.

Schwarzenegger e laconic, ca în primele două filme ale seriei Terminator. El spune doar "Hasta la vista, Figure.02" și "Figure.02 a fost scos din uz".

Compania spune că a realizat clipul cu filmări la fața locului, și nu cu Inteligența Artificială

Compania a declarat că a distrus aproape toți roboții din acest model, cu excepția câtorva pe care intenționează să îi păstreze. Figure a precizat că va fabrica o serie de "obiecte comemorative" dedicate modelului F.02, materialul folosit fiind chiar amestecul topit din creuzetul în care au sărit roboții.

Legat de clipul bazat pe ideea din Terminator 2, Figure a precizat că, deși fabrică roboți cu inteligență artificială, nu a folosit AI la realizarea imaginilor din oțelărie.

"Cu ajutorul lui Arnold Schwarzenegger și al echipei noastre de filmare, am realizat ceva cu adevărat extraordinar. Într-o eră a imaginilor generate de inteligența artificială, merită clarificat: am antrenat roboți să sară autonom, i-am trimis în Finlanda și i-am pus să sară într-o cuvă pentru oțel topit", a afirmat compania.