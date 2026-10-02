Antreprenorii cer un mecanism prin care firmele să-și protejeze investițiile în elevii din învățământul dual

Antena 3 CNN și IMM România dau voce antreprenorilor și întreprinzătorilor care țin economia în viață. Foto: Getty Images

Suceava găzduiește astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top discută despre soluții pentru ca impactul unui context economic tot mai dificil asupra companiilor să fie cât mai redus.

Pe agenda întâlnirii se află strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și măsuri pentru creșterea numărului de locuri de muncă, dar și accesul la resurse și tehnologii noi.

Antena 3 CNN și IMM România dau voce antreprenorilor și întreprinzătorilor care țin economia în viață și care caută soluții pentru problemele cu care se confruntă zi de zi.

Una dintre temele aduse în discuție a fost cea a învățământului dual și a modului în care companiile își pot proteja investițiile făcute în pregătirea tinerilor.

Olimpia Doru, antreprenor cu o experiență de peste 33 de ani, i-a adresat ministrului Educației o întrebare venită din perspectiva companiilor care se implică în acest sistem.

„Avem o întrebare pentru domnul ministru al Educației și ea vine din perspectiva companiilor implicate în învățământul dual. Credem că avem nevoie de un sistem mai echilibrat între investiția noastră și beneficiile celor pe care noi îi susținem, pentru că noi oferim practică, oferim resurse, oferim timp alocat, resurse umane și financiare și poate multe alte costuri suplimentare, burse suplimentare.

La final, tânărul poate pleca imediat, iar investiția rămâne în sarcina noastră”, a explicat Olimpia Doru.

Antreprenoarea a propus ca firmele care investesc suplimentar în pregătirea unui tânăr să poată avea, în anumite condiții, un mecanism contractual prin care absolventul să rămână în companie pentru o perioadă determinată.

„Propunerea noastră este simplă: atunci când un operator economic finanțează suplimentar pregătirea unui tânăr, prin bursă și alte costuri, să poată exista contractual obligația ca absolventul să lucreze în companiile respective doi-trei ani.

Nu vorbim despre limitarea libertății, pentru că, dacă el dorește, putem găsi un mecanism în care să returneze suma pe care noi am investit-o în el. Sunt deja mecanisme în sistemul de ordine publică, precum și în Codul muncii privind formarea profesională”, a spus aceasta.

Întrebarea este dacă un astfel de mecanism ar putea fi introdus și în legislația care reglementează învățământul dual, astfel încât investițiile făcute de companii, în special de IMM-uri, să fie protejate.

„Întrebarea pe care noi o susținem de foarte mult timp este următoarea: putem introduce un asemenea mecanism în legislația învățământului dual, astfel încât IMM-urile să fie protejate în mod echilibrat?”, a întrebat Olimpia Doru.

Dincolo de relația dintre companii și sistemul de educație, antreprenoarea a vorbit și despre ceea ce consideră că ar trebui să rămână esențial în formarea tinerilor.

„Iar pentru că activez de mai bine de 15 ani în mentoratul antreprenorilor tineri și în dezvoltare personală, separat, aș vrea să adresăm acestor tineri un mesaj foarte simplu: este foarte important să aibă competențe și abilități, însă, în acest parcurs, este foarte important să nu uite ce oameni devin în timpul acestui drum”, a transmis Olimpia Doru.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a răspuns că formarea tinerilor nu trebuie să se limiteze la pregătirea profesională și că dezvoltarea lor ca oameni reprezintă, și din punctul lui de vedere, o preocupare.

„O să încep cu finalul. Sigur că încercăm să nu formăm doar profesioniști, ci și oameni, atât în învățământul universitar, cât și în învățământul preuniversitar, și vă asigur că este o preocupare permanentă”, a răspuns ministrul Educației.

Mihai Dimian a subliniat, în același timp, importanța învățământului dual în strategia educațională.

„Pe de altă parte, trebuie să subliniez că învățământul dual este o prioritate pentru noi”, a precizat ministrul.

Discuția de la Suceava readuce astfel în prim-plan una dintre problemele cu care se confruntă companiile care investesc în formarea profesională a tinerilor: cum poate fi găsit un echilibru între libertatea absolventului de a-și alege viitorul profesional și protejarea investițiilor făcute de operatorii economici în pregătirea acestuia.

Pentru mediul de afaceri, miza este una importantă, într-un moment în care companiile caută atât angajați bine pregătiți, cât și soluții prin care investițiile în oameni să poată fi susținute pe termen lung.