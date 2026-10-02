„Am ajuns la maximul de suportabilitate”. Strigătul de ajutor al mediului de afaceri din România

Antena 3 CNN și IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață. Foto: Antena 3 CNN

Suceava găzduiește astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top caută soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil pentru companii, să fie cât mai atenuat.

În cadrul întâlnirii sunt discutate strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a numărului de locuri de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi. Antena 3 CNN și IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață.

Vocile mediului de afaceri, față în față cu decidenții

Jurnalistul Antena 3 CNN, Adi Ursu, a explicat, înainte de începerea conferinței, că evenimentul aduce la aceeași masă reprezentanți ai instituțiilor importante din România și oamenii de afaceri.

„O să auzim astăzi vocile într-adevăr relevante din mediul de business. Va fi prezent șeful ANAF, va fi șeful Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, va fi șeful Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, președintele Consiliului Județean, vor fi toți față în față cu oamenii de afaceri”, a explicat jurnalistul Antena 3 CNN, Adi Ursu.

„Am ajuns la maximul de suportabilitate”

Pentru mediul de afaceri din Suceava, întâlnirea este și o ocazie de a transmite direct problemele cu care se confruntă antreprenorii și de a cere soluții.

„Mesajul nostru este un strigăt de ajutor, pentru că am ajuns la maximul de suportabilitate. Tocmai această întâlnire, acest forum economic, este pentru noi binevenit.

Oamenii de afaceri vor veni cu întrebări și suntem fericiți că sunt personalități cu decizii la nivel național, lucru care va ajuta mediul de afaceri și, evident, poate că este bine că, prin ajutorul Antena 3 CNN, se duc mai departe mesajele și problemele pe care mediul de afaceri, atât din Bucovina, dar este valabil și pentru întreaga țară, le are. Sunt reale, sunt la obiect.

Ori acționăm acum, ori, din păcate, vom avea un deznodământ nefericit”, a declarat Liliana Agheorghicesei, președintele Patronatelor IMM din județul Suceava.

„Ce-am făcut pentru mediul de afaceri?”

Președintele Patronatelor IMM din Suceava spune că antreprenorii caută în continuare soluții, însă este nevoie de un dialog real între mediul de afaceri și cei care iau deciziile.

„Totdeauna s-a spus că IMM-urile sunt coloana vertebrală a unei economii, indiferent că-i din România sau din altă țară. Întrebarea ar fi: ce-am făcut pentru mediul de afaceri? Cât mai pot oamenii aceștia să suporte?

Ei nu se plâng niciodată, caută soluții. Problema lor este să găsească soluții. Dar vedeți că suntem împreună, decidentul și executantul. Și atunci ne punem întrebarea: de ce nu suntem parteneri în tot ce facem?

Să nu uităm că IMM-urile contribuie 60% la bugetul național al României”, a completat Liliana Agheorghicesei.