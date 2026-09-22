Brașovul se pregătește pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2027. Orașul anunță investiții majore

1 minut de citit Publicat la 15:31 22 Sep 2026 Modificat la 15:31 22 Sep 2026

Municipiul Brașov va avea un rol important în organizarea evenimentului. Foto: Getty Images

Brașovul se pregătește să găzduiască, anul viitor, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European, singura competiție sportivă de nivel olimpic organizată în România. Evenimentul nu este doar o competiție de iarnă, ci și un test pentru capacitatea administrativă, pentru imaginea internațională a României și pentru modul în care pot fi valorificate investițiile în infrastructură.

Antena 3 CNN organizează la Brașov conferința națională dedicată pregătirii României pentru această competiție de amploare.

Municipiul Brașov va avea un rol important în organizarea evenimentului, alături de localitățile din zona metropolitană și de celelalte localități gazdă.

„Încercăm să facem o treabă bună pentru România, aici la Brașov și în zona metropolitană, Cheile Grădiștei, Râșnov, Predeal, Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe, pentru ceea ce înseamnă o competiție europeană în care avem 42 de delegații înscrise.

Vor veni în Brașov, în România, mulți sportivi, echipe, staff-uri întregi și încercăm să aducem România într-o imagine plăcută și dintr-un alt punct de vedere, altele decât suntem noi catalogați astăzi, din nefericire”, a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Brașov.

România, aleasă din nou pentru buna organizare a competiției

România a fost aleasă să găzduiască din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European după experiența primei ediții organizate la Brașov, în 2013.

Primarul Brașovului spune că organizarea primei ediții a demonstrat capacitatea României de a găzdui un eveniment sportiv internațional de amploare.

„Ne-am demonstrat și nouă, și celorlalți că suntem capabili să organizăm și lucruri bune ca țară, atunci când ne propunem, când ne dorim și când înțelegem că trebuie să facem împreună lucruri pentru România.

Mă bucură că nici n-a mai fost discuție sau condiții puse atunci când a fost vorba despre ediția din 2027 și, când s-a auzit de România, automat s-a făcut referire la Brașov și au fost luate deciziile în forurile olimpice”, a completat edilul.

Investiții în infrastructura sportivă

Pregătirile pentru competiție vin într-un context în care la Brașov sunt anunțate și investiții importante în infrastructura sportivă. Printre proiectele menționate se numără o sală polivalentă și un stadion, dar și investiții în infrastructura destinată sporturilor de iarnă.

„Avem proiecte mari în infrastructură sportivă, sala polivalentă, ne apucăm de un stadion. De asemenea, am făcut și infrastructură în sporturile de iarnă, pentru că avem și sportivi foarte mulți care sunt campioni olimpici, mondiali, care sunt din aceste zone, din cluburile de la Brașov”, a concluzionat George Scripcaru.