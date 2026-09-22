Un bărbat a intrat într-o secție de poliție ca să spună că a omorât pe cineva în urmă cu 30 de ani. Anchetatorii nu-l suspectau

1 minut de citit Publicat la 15:16 22 Sep 2026 Modificat la 15:43 22 Sep 2026

Michael McDermott, în vârstă de 26 de ani, a fost atacat în timp ce stătea întins pe canapea FOTO: Poliția din Greater Manchester

Un bărbat care a intrat recent pe ușa unei secții poliție ca să mărturisească o crimă pe care a comis-o cu mai bine de 30 de ani în urmă a fost condamnat la închisoare pe viață.

Robert Lloyd, de 53 de ani, făcea parte dintr-un grup de bărbați mascați care l-au atacat pe Michael McDermott, de 26 de ani, în locuința unei rude a acestuia din Manchester, în 9 noiembrie 1994, potrivit BBC.

Înarmați cu bâte de baseball și cuțite, agresorii au intrat cu forța pe ușa din față a locuinței, seara. Aceștia i-au provocat lui McDermott mai multe răni, inclusiv plăgi înjunghiate, în timp ce acesta stătea întins pe canapea.

În luna martie, Lloyd a fost condamnat de Tribunalul Coroanei din Manchester la închisoare pe viață, cu o perioadă minimă de executat de 17 ani. Cu toate acestea, publicarea informațiilor despre caz fusese anterior restricționată din cauza anchetei poliției, care era încă în desfășurare.

După atacul comis la locuința respectivă, grupul a fugit traversând strada spre o alee unde îi aștepta un vehicul care i-a transportat de la locul faptei.

Robert Lloyd a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea lui Michael McDermott în 1994. FOTO: Poliția din Greater Manchester

Cazul a fost redeschis în octombrie anul trecut de echipa pentru anchete complexe a Poliției din Greater Manchester, după ce Lloyd, originar din Denton, Tameside, a mărturisit crima.

Ulterior, în luna martie, el s-a declarat vinovat de acuzația de omor.

„Moartea lui Michael, în urmă cu 30 de ani, a fost devastatoare pentru cei dragi lui și a lăsat de atunci numeroase întrebări fără răspuns. Sper ca familia lui Michael să simtă acum, în urma acestei condamnări, un sentiment de alinare și liniște”, a declarat inspectorul detectiv Rachel Smith.

Ancheta poliției este în continuare în desfășurare, în timp ce detectivii încearcă să identifice și alte persoane implicate în atac.

„Ancheta noastră cu privire la circumstanțele morții tragice a lui Michael este în continuare foarte activă și îi îndemn pe toți cei care dețin informații să se prezinte și să discute cu poliția”, a declarat Smith.