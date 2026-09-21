Unul dintre cele mai mari lacuri din Grecia a ajuns aproape o mlaștină. Cum arată acum

1 minut de citit Publicat la 21:47 21 Sep 2026 Modificat la 21:47 21 Sep 2026

Imagini din satelit cu lacul Koroneia / Sursă foto: The National Observatory of Athens’ meteo.gr

Lacul Koroneia, situat la est de Salonic, în nordul Greciei, s-a micșorat atât de mult în ultimii ani încât acum seamănă cu o „mlaștină la graniță”, potrivit unor date prezentate de Observatorul Național din Atena, scrie publicația Ekathimerini.

Koroneia era cândva al cincilea cel mai mare lac din Grecia, cu o suprafață de aproximativ 42,8 kilometri pătrați.

O analiză realizată de echipa Meteo a Observatorului Național din Atena a arătat că suprafața acestuia a scăzut drastic în ultimii ani.

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În 2024, suprafața ajunsese la 29,8 kilometri pătrați, iar în 2025 la 17,9 kilometri pătrați. Potrivit imaginilor din satelit prezentate de Observatorul Național din Atena, în 2026, suprafața lacului a ajuns la 2,7 kilometri pătrați, ceea ce înseamnă o reducere de circa 94% față de nivelul din 1984.

„În ultimii ani, problema a reapărut, micșorarea apelor lacului amenințând flora și fauna zonei”, se arată pe site-ul Observatorului Național din Atena.

Datele obținute cu ajutorul imaginilor din satelit arată că declinul s-a accelerat în ultimii trei ani.

Problemele există de mulți ani. După mai multe intervenții ale autorităților, lacul a reușit temporar să revină la niveluri considerate relativ normale, însă în ultimii ani fenomenul a reapărut.

Reducerea suprafeței de apă amenință flora și fauna din zonă și ridică noi probleme privind conservarea ecosistemului.

Specialiștii susțin că este necesară monitorizarea constantă a lacului și gestionarea eficientă a resurselor de apă pentru protejarea și refacerea acestuia.