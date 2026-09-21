Unul dintre cele mai mari lacuri din Grecia a ajuns aproape o mlaștină. Cum arată acum

Lacul Koroneia, situat la est de Salonic, în nordul Greciei, s-a micșorat atât de mult în ultimii ani încât acum seamănă cu o „mlaștină la graniță”, potrivit unor date prezentate de Observatorul Național din Atena, scrie publicația Ekathimerini.
Koroneia era cândva al cincilea cel mai mare lac din Grecia, cu o suprafață de aproximativ 42,8 kilometri pătrați.
O analiză realizată de echipa Meteo a Observatorului Național din Atena a arătat că suprafața acestuia a scăzut drastic în ultimii ani.
În 2024, suprafața ajunsese la 29,8 kilometri pătrați, iar în 2025 la 17,9 kilometri pătrați. Potrivit imaginilor din satelit prezentate de Observatorul Național din Atena, în 2026, suprafața lacului a ajuns la 2,7 kilometri pătrați, ceea ce înseamnă o reducere de circa 94% față de nivelul din 1984.
„În ultimii ani, problema a reapărut, micșorarea apelor lacului amenințând flora și fauna zonei”, se arată pe site-ul Observatorului Național din Atena.
Datele obținute cu ajutorul imaginilor din satelit arată că declinul s-a accelerat în ultimii trei ani.
Problemele există de mulți ani. După mai multe intervenții ale autorităților, lacul a reușit temporar să revină la niveluri considerate relativ normale, însă în ultimii ani fenomenul a reapărut.
Reducerea suprafeței de apă amenință flora și fauna din zonă și ridică noi probleme privind conservarea ecosistemului.
Specialiștii susțin că este necesară monitorizarea constantă a lacului și gestionarea eficientă a resurselor de apă pentru protejarea și refacerea acestuia.