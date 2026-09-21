Sorin Grindeanu, despre reţinerea lui Călin Georgescu: "Dacă se va dovedi a fi vinovat, este scos din politică". Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, într-un interviu oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, va fi scos din politică dacă acuzaţiile dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro vor fi dovedite. În cursul după-amiezii de luni, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Cătălina Porumbel, prezentatoarea emisiunii "Decisiv": Asistăm la ieşirea lui Călin Georgescu de pe scena politică odată cu acest dosar?

Sorin Grindeanu, liderul social-democraţilor: Dacă lucrurile se dovedesc a fi aşa cum spun procurorii DIICOT şi cum am văzut în presă, evident, da. Dar o să mă feresc să dau eu verdicte. N-am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu şi l-au acuzat, n-am dat dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară şi au găsit-o pe doamna Trăilă, n-am dat verdicte nici după ce a fost, să spunem, au fost şi alte cazuri de acest tip... nu sunt în poziţia de a face acest lucru.

Ulterior, politicianul a mai făcut următoarele precizări: "Dar, la întrebarea dumneavoastră, cred că nu există decât un răspuns: «Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, evident, este scos din politică»".

Cătălina Porumbel, prezentatoarea emisiunii "Decisiv": Este un eşec al statului român, domnule preşedinte PSD, că, din 24 noiembrie 2024 şi până în prezent, statul român nu a fost capabil să răspundă la o întrebare simplă: "Din ce trăieşte Călin Georgescu?".

Sorin Grindeanu, liderul social-democraţilor: La această întrebare cred că trebuia să se răspundă, mai ales după ce, din neant, până la sfârşitul lunii noiembrie 2024, Călin Georgescu s-a clasat pe locul întâi la alegerile prezidenţiale de atunci. Şi acest lucru nu vine aşa, dintr-odată. Sigur, e dosarul pe care îl ştim cu toţii, în curs, legat de ceea ce s-a întâmplat atunci, dar, rămâne această întrebare la care cred că trebuie tot Călin Georgescu, dacă este întrebat, trebuie să răspundă. Iar statul român, fiind vorba despre o persoană publică, trebuie să-i adreseze această întrebare. Sunt de acord cu dumneavoastră.

Cătălina Porumbel, prezentatoarea emisiunii "Decisiv": El a dat un răspuns, citez: "Pe toţi ne ţine Dumnezeu". Cred că nu este suficient pentru Fiscul din România.

Sorin Grindeanu, liderul social-democraţilor: Sunt de acord cu dumneavoastră.

Cătălina Porumbel, prezentatoarea emisiunii "Decisiv": Procurorii DIICOT, la percheziţii, au găsit mai multe paşapoarte false, documente, pe care şi le pregătea pentru o eventuală fugă din ţară. Şi mai este o întrebare interesantă: o parte din sistemul din România, o parte din oamenii dintre instituţii, această parte îl sprijină în continuare pe Călin Georgescu? A fost cu Călin Georgescu de la început?

Sorin Grindeanu, liderul social-democraţilor: Am auzit această istorie sau acest scenariu în aceşti aproape doi ani, cum că el, Călin Georgescu, a fost promovat şi este produsul unor structuri vechi, care au legătură, mai degrabă, cu regimul dinainte de '89 sau cu anii imediat după Revoluţie, anii '90. Acest scenariu cred că l-am auzit cu toţii, cert este că pare există un soi de reţea de acest tip. N-am dovezi din acest punct de vedere şi eu cred că cine l-a acuzat în diverse dosare pe Călin Georgescu, cred că trebuie să producă aceste dovezi şi că le are.

În cadrul interviului, preşedintele PSD a mai adăugat: "Dar legat de fuga în Italia şi aşa mai departe, am văzut relatările colegului duneavoastră, Dragoş Boţa, pe mine mă miră următorul lucru: toţi ăştia care pare că au un soi de legătură cu Rusia, domne, nu vor să fugă la Vladivostok sau pe la Novosibirsk sau prin Siberia, ci prin Italia, pe la Toscana. E doar o observaţie".