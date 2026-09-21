Președintele ceh Petr Pavel îl atacă pe premierul slovac Robert Fico, dupa declarațiile despre NATO și Rusia: „E foarte grav”

Președintele ceh Petr Pavel (foto, dreapta) consideră foarte grave afirmațiile premierului slovac Robert Fico (foto, stânga), după ce acesta din urmă a declarat că nu va trimite trupe într-un război Rusia - NATO. Foto: Getty Images

Premierul slovac Robert Fico a stârnit un scandal pe plan intern și internațional după ce a afirmat că nu va trimite "în niciun caz" trupe în eventualitatea unui conflict armat direct între NATO și Rusia. Fico a adăugat că nu va contribui cu trupe nici dacă vreun membru al Alianței ar fi atacat și ar fi activat articolul 5 al tratatului NATO, transmit luni agențiile TASR, AFP și EFE.

Fico, recunoscut pentru atitudinea pro-Moscova, a acuzat Europa că recurge la o retorică războinică în creștere, care ar urmări să provoace un război cu Rusia.

"Situația nu a fost niciodată atât de gravă și tensionată ca acum în ceea ce privește posibilitatea unui conflict militar paneuropean", a spus Fico într-un discurs susținut săptămâna trecută în fața studenților slovaci la deschiderea anului universitar.

Fico: Cred că vom asista la operațiuni militare majore pe teritoriul ucrainean

"Da, facem parte din NATO, apreciem asta și suntem angajați la cooperare și respectarea obligațiilor. Însă, ca prim-ministru, voi face tot ce pot pentru a asigura că Slovacia nu va fi niciodată atrasă într-un conflict armat.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, ceea ce auzim și vedem, este că în Ucraina conflictul armat a scăpat de sub control. Toate regulile care guvernează operațiunile militare au fost abandonate, iar infrastructura civilă este atacată.

Cred că vom asista la operațiuni militare majore pe teritoriul ucrainean. Dar, cel mai mult mă îngrijorează cât de puternică a devenit retorica militară în Europa. Se pare că producătorii de armament vor fi câștigătorii bugetului UE pentru perioada 2028-2034. Nu cetățenii, ci companiile producătoare de armament", a adăugat premierul slovac.

Sâmbătă, Fico a scris pe Facebook că "eșecul strategiei menite să distrugă Rusia prin războiul din Ucraina determină numeroși politicieni occidentali să considere că (...) trebuie făcut totul pentru a provoca un conflict între NATO și Rusia".

Fico: Guvernul meu nu va trimite soldați să lupte împotriva Rusiei

"Sub conducerea guvernului meu, nimeni nu va trimite sub un pretext fals soldați slovaci să lupte împotriva Rusiei", a promis premierul slovac. După plecarea de la putere a omologului său ungar Viktor Orban, Fico a rămas singurul lider european ce menține relații apropiate cu Moscova, amintesc agențiile internaționale de presă.

După aceste declarații, mai multe publicații slovace l-au acuzat pe șeful guvernului că pune la îndoială angajamentul Slovaciei față de NATO și că alimentează teama de război.

Președintele Cehiei: Afirmații extrem de grave

La rândul său, președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, un general care a fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a catalogat drept "extrem de grave" afirmațiile lui Robert Fico.

"Acesta este un mesaj de o extremă gravitate pe care trebuie să-l luăm foarte în serios (...) Articolul 5 este, fără echivoc, o expresie a solidarității și responsabilității reciproce", a indicat președintele ceh.

"Dacă cineva afirmă că este bucuros că e membru al NATO, deci că NATO îl protejează, dar spune că nu este dispus să intervină în cazul în care un alt membru este atacat, atunci nu a înțeles ce înseamnă solidaritatea", a adăugat Petr Pavel.

Fico a reacționat rapid și a replicat cu un narativ suprapus perfect cu propaganda Moscovei. Astfel, premierul slovac a afirmat că "retorica războinică a Occidentului și căutarea unui pretext pentru un conflict militar cu Rusia sunt menite să ascundă incapacitatea lumii liberale de a aborda provocări fundamentale, precum prețurile și aprovizionarea cu energie și combustibili sau migrația ilegală".

De asemenea, premierul a reiterat că, atât timp cât el va fi prim-ministru, nu va accepta participarea soldaților slovaci la "nicio aventură militară provocată de cineva din NATO".