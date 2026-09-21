Epurare la vârful armatei chineze. Doi generali de rang înalt au fost excluși sub acuzaţia de „neloialitate şi corupţie”

Zhang Youxia a fost al doilea om în ierarhie sub președintele Xi Jinping, în calitate de vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale. Sursa foto: Getty Images

China i-a exclus pe doi ofiţeri militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, din Partidul Comunist şi din armată pentru "încălcări grave ale disciplinei şi legii", a anunţat luni agenţia de ştiri de stat Xinhua, conform Reuters.

Decizia a fost anunțată într-un moment important pentru conducerea de la Beijing: cu doar câteva zile înainte ca Xi Jinping să ajungă în Statele Unite pentru o întâlnire cu Donald Trump și cu puțin timp înaintea reuniunii partidului programate în octombrie, consacrate problemelor de guvernare internă și disciplinei în rândul membrilor săi.

Zhang Youxia era al doilea în ierarhia de comandă, imediat sub preşedintele Chinei, Xi Jinping, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC) – organul suprem de comandă – şi a fost considerat mult timp cel mai apropiat ajutor militar al lui Xi.

Potrivit sursei citate, Liu Zhenli era membru al CMC şi şef al Statului Major al Departamentului de Stat Major Comun al acesteia.

Armata a fost una dintre principalele ţinte ale unei campanii mai ample de combatere a corupţiei ordonate de Xi în 2012.

Anchete care i-au vizat pe Zhang Youxia şi Liu ​Zhenli au fost anunţate în ianuarie, cei doi fiind îndepărtaţi din Comisia Militară Centrală la sfârşitul lunii august.

De la preluarea puterii în 2012, Xi Jinping a declanșat una dintre cele mai ample campanii de combatere a corupției și de impunere a disciplinei din istoria modernă a Chinei. Milioane de persoane din vasta birocrație a Chinei au fost investigate, iar numeroși oficiali de rang înalt din partid, guvern și armată au fost vizați și înlăturați din funcții.

Conducerea chineză i-a acuzat pe Zhang Youxia şi Liu ​Zhenli de neloialitate, corupţie, neglijenţă în îndeplinirea îndatoririlor şi alte încălcări disciplinare grave.

Cei doi "au încălcat grav disciplina politică şi normele politice, au format grupuri şi facţiuni şi s-au dovedit neloiali şi necinstiţi faţă de partid", a relatat Xinhua, citând documente oficiale.

Zhang şi Liu "au depăşit liniile roşii şi limitele de bază", precizează agenţia de stat, adăugându-se că "faptele lor ilicite politice şi economice erau interconectate, iar îmbogăţirea personală prin corupţie a coexistat cu neglijenţa în îndeplinirea îndatoririlor şi abuzul de putere".

"Sumele implicate au fost excepţional de mari; natura (conduitei lor) a fost extrem de gravă, iar impactul extrem de grav", conchide comunicatul.

Zhang Youxia a fost, de asemenea, membru al Biroului Politic de elită al Partidului Comunist aflat la putere şi este unul dintre puţinii oficiali de rang înalt cu experienţă de luptă.

Anunţul a fost făcut cu câteva zile înainte ca preşedintele chinez, Xi Jinping, să plece în SUA pentru discuţii cu omologul său american, Donald Trump, şi cu câteva săptămâni înaintea unei importante reuniuni a partidului, în octombrie, dedicate guvernanţei interne şi disciplinei de partid.