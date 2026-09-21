Primarul Buzăului spune că este dezamăgit de Nicușor Dan: „Trebuie să iei decizii, să desemnezi premier, nu să aştepţi cinci luni”

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma. Sursa foto: Facebook/ Constantin Toma

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat, luni că este dezamăgit de preşedintele României, Nicuşor Dan, în ciuda faptului că l-a susţinut în alegerile prezidenţiale, pentru că a aşteptat cinci luni până a luat decizia de a desemna un premier.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, citată de Agerpres, primarul municipiului Buzău a afirmat că "nu este în regulă" că preşedintele Nicuşor Dan a aşteptat atât de mult pentru nominalizarea unui premier, adăugând că dacă nu s-a putut constitui o majoritate în Parlament care să voteze un nou guvern, ar fi trebuit declanşate alegerile anticipate în cel mult câteva zile.

„Mă dezamăgeşte Nicuşor Dan. L-am susţinut pentru că nu era altă variantă atunci şi am votat, ca mulţi români, pentru Nicuşor, dar nu este în regulă. Pe funcţia aceasta trebuie să iei decizii, să desemnezi premier, nu să aştepţi cinci luni.

Nu îl votează Parlamentul, mergem la alegeri anticipate, pentru că nu putem să amânăm la nesfârşit, deoarece avem război la graniţă, avem ameninţări în fiecare zi şi situaţii dificile care trebuie rezolvate", a transmis Constantin Toma.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.