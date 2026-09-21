Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR și anunță condițiile: să își dorească să fie parte dintr-un guvern, că lor le place în Opoziție

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„În acest moment, departe. Nu îl văd pe Siegfried Mureșan conducând un guvern PSD-AUR. Trebuie să pice Siegfried Mureșan ca să ne putem să ne gândim că ar exista. Haideți să ajungem acolo. Sunt partidele care au fost pe locul 1 și 2 la alegerile parlamentare. Matermatica parlamentară arată că nici împreună nu avem majoritate, suntem aproape de 233 de voturi, dar nu le avem. Sigur că șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari având în vedere că sunt 60 de neafiliați. Doar că eu am avut o ultimă discuție față în față cu George Simion încercând să văd unde se situează și mi-a spus că el își dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Orice altceva este un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR e corect să își dorească anticipate, vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dânsul nu își dorește la guvernare, eu nu pot să nu îl cred. Dânsul își dorește anticipate. Că îl convinge altcineva, că partidul lor va decide altceva...”

Până în 2028 ar putea exista un guvern PSD-AUR? Grindeanu: „Mi-e greu să răspund la această întrebare. Legitim, prin voința românilor care au spus că PSD cu 22%, apropo de sondaje... Eu nu aș exclude această variantă, sigur, dar deocamdată trbuie să facă niște lucruri cei de la AUR și le-am mai spus aceste condiții și doi să își dorească să facă parte din guvern. Că ei vor în opoziție, să critice non-stop”