BPN al PSD a decis să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan

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Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.



Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această recomandare, de a nu susţine Guvernul Mureşan, va fi înaintată Consiliului Politic Naţional, care este forul statutar din acest punct de vedere.



"Această decizie de astăzi a fost luată în unanimitate", a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

„România are cea mai mare cădere economică, cea mai mare inflație din ultimii trei ani, iar în economie s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă din ultimii 15 ani. Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare. Avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Europa. Avem cea mai mare scădere a producției industriale.

Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani. Avem cele mai mari majorări ale prețurilor la energie și combustibili.

PSD nu poate gira, prin vot, continuarea acestui model economic al dezastrului. PSD nu îl poate vota pe Siegfried Mureșan”, a declarat Grindeanu.