Cum ar putea arăta Guvernul Mureșan. Surse: Cătălin Predoiu nu dorește să accepte niciun portofoliu

1 minut de citit Publicat la 12:58 21 Sep 2026 Modificat la 12:58 21 Sep 2026

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție zece zile, începând de luni, pentru a prezenta miniștrii și programul. Au început discuțiile despre ministerele pe care le-ar putea păstra partidele care îl susțin, respectiv PNL, USR și UDMR. Cătălin Predoiu, actualul ministru interimar al Afacerilor Interne, nu dorește să accepte niciun portofoliu, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

USR ar putea păstra ministerele de Externe - cu Oana Țoiu - Apărării - cu Radu Miruță și al mediului, cu Diana Buzoianu.

PNl ar putea păstra Finanțele, care ar putea reveni lui Alexandru Nazare sau Gabrielei Horga, precum și Justiția și Ministerul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu, actualul ministru interimar al Afacerilor Interne, nu dorește să accepte niciun portofoliu, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

UDMR ar păstra Ministerul Culturii, dar pe listă nu mai e numele actualului ministru Demeter Istvan, precum și Ministerul Dezvoltării, cu Tanczos Barna.

Variante discutate pentru alte ministere sunt: Fonduri Europene - cu Cristina Ghinea sau Dragoș Pâslaru, Educație - cu Mihai Dimian (PNL), Adrian Wiener (USR) sau Vass levente (UDMR). Pentru Ministerul Muncii sunt discutate propunerile Violeta Alexandru, Raluca Turcan sau Cristian Seidler.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a prezentat, sâmbătă, câteva dintre principalele obiective pe care le are în vedere pentru viitorul guvern, după ce PSD i-a cerut să prezinte public programul de guvernare. Printre acestea se numără reducerea inflației, creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai.

El a susținut că va continua și proiectele prevăzute în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.

Declarația a avut loc la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, vineri, despre premierul desemnat și liderii „dreptei” că nu au program de guvernare, în schimb au „o rotativă”.