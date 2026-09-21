Momentul în care un fost jucător al Angliei este călcat de un cilindru compactor, chiar pe teren. Mijlocașul se încălzea pentru meci

Mijlocașul în vârstă de 35 de ani nu a fost accidentat grav. Foto: Captură X

Andros Townsend, un fost jucător al naționalei Angliei, a fost călcat de un cilindru folosit pentru întreținerea gazonului, chiar în timp ce se pregătea pentru un meci. Fotbalistul evoluează acum pentru Prachuap, în prima ligă thailandeză, iar accidentul a avut loc înaintea partidei cu Pattani, scrie Eurosport.

Mijlocașul în vârstă de 35 de ani nu a fost accidentat grav. Colegii săi au fost îngrijorați, însă fotbalistul a tratat situația cu umor.

„Încă o zi în fotbalul thailandez (a fost bine!)”, a scris un coechipier al său pe Instagram Story, alături de un videoclip cu momentul.

Townsend a jucat un minut în meciul câștigat cu 3-0.

Crazy Scenes as Andros Townsend gets ran over by a Roller!



Luckily he wasn’t badly hurt afterwards, could’ve ended soo much worse



Welcome to the Thai League pic.twitter.com/EGI2jGfK6r — Josh (@ayooo2772) September 19, 2026

Townsend joacă în campionatul thailandez de aproximativ un an. Înainte de a ajunge în Asia, a avut o carieră importantă în fotbalul englez și a îmbrăcat de 13 ori tricoul Angliei, pentru care a înscris trei goluri.