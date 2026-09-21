Momentul în care un fost jucător al Angliei este călcat de un cilindru compactor, chiar pe teren. Mijlocașul se încălzea pentru meci

Un alt fotbalist cunoscut care evoluează în Thailanda este Rivaldinho. Fiul fostului mare internațional brazilian Rivaldo a ajuns la Muangthong United, formație din liga secundă, care urmărește revenirea în prima ligă. Clubul are în palmares patru titluri de campioană, iar retrogradarea din sezonul precedent a reprezentat prima coborâre din prima divizie după 17 ani.
Deși nu a debutat încă pentru noua sa echipă, Rivaldinho ar beneficia de un contract avantajos. Potrivit informațiilor publicate de TRUmedia, atacantul ar încasa aproximativ 20.000 de euro pe lună, sumă care l-ar transforma în cel mai bine plătit jucător al formației.
Rivaldinho a ajuns în România în iarna lui 2017, când a semnat cu Dinamo, venind de la echipa secundă a lui Internacional. În perioada petrecută la „Câinii Roșii”, atacantul a bifat 37 de apariții, șase goluri și o pasă decisivă.
Cea mai consistentă etapă a carierei sale în România s-a desfășurat la Farul Constanța, unde a jucat sub comanda lui Gică Hagi. Pentru formația constănțeană, Rivaldinho a jucat 115 meciuri, marcând 29 de goluri și oferind 11 pase decisive.
Ulterior, acesta a evoluat și la Universitatea Craiova. În cele 27 de partide disputate pentru olteni, brazilianul a înscris o dată și a contribuit cu trei assisturi.