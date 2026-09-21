Cum funcționează primul tren solar din Argentina. Circulă fără să aibă, de fapt, panouri solare pe vagoane

2 minute de citit Publicat la 12:30 21 Sep 2026 Modificat la 12:30 21 Sep 2026

Trenul solar de la Quebrada este primul tren din America Latină alimentat cu energie solară. FOTO: Visit Argentina

Trenul solar de la Quebrada este primul tren din America Latină alimentat cu energie solară. Garnitura parcurge 42 de kilometri prin Anzi, folosind baterii încărcate cu energie solară produsă local, scrie Euronews.

Trenul leagă șase localități din Quebrada de Humahuaca, o vale inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, traversată de oameni de mii de ani. Introdus în circulație în 2024, trenul aduce turiști în comunitățile din vale, fără emisiile produse de trenurile diesel.

Cum funcționează trenul solar din Argentina

În ciuda numelui, trenul nu produce electricitate cu ajutorul unor panouri solare montate pe acoperiș. Garnitura cu două vagoane este alimentată de șase baterii cu litiu, încărcate cu energie solară produsă în provincia Jujuy. În timpul frânării, o parte din energia trenului este transformată din nou în electricitate și stocată în baterii.

Potrivit operatorului, bateriile îi oferă trenului o autonomie de 100 până la 120 de kilometri, mai mult decât dublul lungimii actualului traseu.

Două stații de încărcare rapidă, la Volcán și Purmamarca, permit reîncărcarea bateriilor pe traseu. O a treia stație este planificată la Tilcara, capătul nordic al liniei.

Sistemul permite trenului să circule fără motorină și fără liniile electrice aeriene folosite de trenurile electrice.

Până acum, serviciul s-a bucurat de succes.

Lansat în iunie 2024, Trenul Solar a readus transportul feroviar de pasageri în Quebrada de Humahuaca după o pauză de 30 de ani. De atunci, peste 90.000 de persoane au călătorit cu trenul, potrivit guvernului provinciei Jujuy.

Europa își electrifică rețelele feroviare

America de Sud nu este singura regiune care își modernizează transportul feroviar și încearcă să reducă folosirea combustibililor fosili.

Aproape 58% din rețeaua feroviară a Uniunii Europene era electrificată în 2024, potrivit Eurostat.

Începând din 2017, compania feroviară olandeză NS cumpără suficientă energie electrică din surse regenerabile pentru a acoperi consumul anual al trenurilor sale. Din 2025, energia provine atât din surse eoliene, cât și solare.

În Elveția, compania Sun-Ways a instalat în 2025, în cadrul unui proiect pilot, 48 de panouri solare între șine, pe o porțiune de 100 de metri de cale ferată din Buttes. În primul an, instalația a produs aproximativ 16.000 kWh, suficient, în linii mari, pentru consumul anual a patru sau cinci locuințe europene.

Sun-Ways a semnat și un acord cu compania italiană de infrastructură feroviară GCF pentru a analiza posibilitatea instalării sistemului în Italia.

Pentru liniile feroviare care nu au acces la o rețea electrică, trenul din Argentina ar putea reprezenta o alternativă. În zonele cu mult soare, energia necesară pentru a renunța la motorină poate fi produsă chiar acolo unde circulă trenul.