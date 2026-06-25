Țara care transformă liniile de tren în producători de energie verde. Proiectul are un succes uriaș

3 minute de citit Publicat la 23:45 25 Iun 2026 Modificat la 23:46 25 Iun 2026

Panourile fotovoltaice au fost montate între șine, direct pe traverse. Foto: Profimedia Images

O companie elvețiană susține că a demonstrat cu succes funcționarea primei centrale solare demontabile instalate direct pe o cale ferată. La mai bine de un an de la lansarea proiectului-pilot, rezultatele sunt considerate promițătoare, iar tehnologia începe să atragă interes din partea mai multor țări europene și asiatice, potrivit Swiss Info.

Instalația a fost realizată de start-up-ul Sun-Ways pe o porțiune de 100 de metri de cale ferată din localitatea Buttes, în vestul Elveției.

Panourile fotovoltaice au fost montate între șine, direct pe traverse, iar particularitatea sistemului este că acestea pot fi îndepărtate rapid atunci când sunt necesare lucrări de întreținere a infrastructurii feroviare.

Peste 11.000 de trenuri au circulat pe deasupra instalației

Fondatorul companiei, Joseph Scuderi, afirmă că obiectivele proiectului au fost atinse.

„Ne-am îndeplinit obiectivele atât în ceea ce privește siguranța feroviară, cât și producția de energie electrică”, a declarat acesta.

Potrivit companiei, peste 11.000 de trenuri au circulat deja peste panourile solare, fără ca sistemul să fie afectat.

„Instalația s-a dovedit perfect stabilă și sigură în timpul trecerii trenurilor”, a precizat Scuderi.

De la data de 20 mai 2025 și până în prezent, centrala a produs peste 16.000 kWh de energie electrică, în ciuda unei întreruperi de aproximativ o lună cauzate de zăpadă și de lucrări tehnice planificate.

Cantitatea de energie produsă este echivalentă cu consumul anual a trei-patru gospodării obișnuite.

Curățarea panourilor se face aproape singură

Unul dintre aspectele care ridicau semne de întrebare era acumularea de praf pe panourile instalate între șine.

Inițial, dezvoltatorii intenționau să utilizeze o perie cilindrică montată pe spatele unui tren pentru curățarea suprafețelor fotovoltaice. În practică, însă, s-a observat că acest lucru nu este necesar.

„Ne-am dat seama că fiecare tren creează un curent de aer care îndepărtează praful de pe panouri”, a explicat fondatorul Sun-Ways.

Pe tronsonul testat, trenurile circulă cu viteze de până la 90 km/h.

Panourile pot fi demontate în doar câteva minute

Compania susține că întreținerea infrastructurii feroviare nu este afectată de noul sistem.

Cu ajutorul unor echipamente speciale, un modul format din trei panouri solare, cu o lungime de șase metri, poate fi demontat și deconectat de la rețeaua electrică în aproximativ zece minute.

Această caracteristică este esențială atunci când trebuie înlocuite traversele sau efectuate lucrări de sudură la șine.

Și operatorul de transport public TransN, care administrează tronsonul de la Buttes, confirmă că sistemul nu a creat probleme.

Reprezentanții companiei au precizat că nu a fost afectat traficul feroviar, activitățile de întreținere sau infrastructura existentă.

De asemenea, nu au fost raportate probleme legate de reflexiile luminii care ar putea afecta mecanicii de locomotivă.

Potențial uriaș pentru producția de energie

Potrivit estimărilor Sun-Ways, cei aproximativ 5.320 de kilometri de cale ferată din Elveția care beneficiază de suficientă lumină solară ar putea produce până la un miliard de kWh anual.

Această cantitate ar acoperi consumul a aproximativ 300.000 de gospodării și ar reprezenta circa 2% din consumul total de energie electrică al Elveției.

Franța, Italia și Asia urmăresc proiectul

Succesul testelor a atras atenția mai multor operatori feroviari din străinătate.

În februarie, compania feroviară națională franceză SNCF a semnat un acord de cooperare tehnică cu Sun-Ways pentru a analiza impactul acestei tehnologii asupra operațiunilor de întreținere.

Interes există și în Italia, unde Rete Ferroviaria Italiana analizează posibilitatea lansării unui proiect-pilot până la sfârșitul anului.

Totodată, companii din Coreea de Sud și Indonesia pregătesc propriile teste. În Coreea de Sud, autoritățile au aprobat deja instalarea unor panouri solare în apropierea stației Osong, iar faza pilot va dura doi ani.

O tehnologie cu provocări, dar cu un viitor promițător

Specialiștii atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne transportul energiei produse pe distanțe mari și integrarea acesteia în rețelele electrice existente.

Cu toate acestea, fondatorul Sun-Ways este optimist și speră ca proiectul din Buttes să primească aprobarea finală înainte de termenul de trei ani stabilit pentru testare.

„Am demonstrat că centrala solară instalată între șine este sigură. Cu cât obținem mai repede aprobarea definitivă, cu atât mai repede și partenerii noștri din alte țări vor putea avansa cu propriile proiecte”, a declarat Joseph Scuderi.

Dacă rezultatele vor continua să fie pozitive, mii de kilometri de cale ferată din întreaga lume ar putea deveni, în viitor, adevărate surse de energie verde.