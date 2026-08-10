Calculator vârsta de pensionare. Aplicația care îți spune când poți să te pensionezi anticipat sau pentru limita de vârstă

Aplicația CNPP îți calculează când te poți pensiona FOTO: Getty Images

Românii care au adunat câteva decenii în activitate sunt interesați de momentul exact când pot ieși la pensie la termen sau înainte de acesta, iar acest lucru poate fi aflat acum foarte simplu cu un calculator al vârstei de pensonare, inclusiv anticipată, disponibil pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Acesta oferă o estimare rapidă și personalizată care poate fi foarte utilă persoanelor care intenționează să iasă din activitate un pic mai repede.

Aplicația CNPP îți calculează când te poți pensiona

Aplicația oficială „Când mă pot pensiona” este disponibilă pe site-ul CNPP, la secțiunea dedicată vârstei de pensionare. Accesul este liber, nu este necesar un cont sau autentificarea. Pentru a obține rezultatul, introduci doar câteva date: data nașterii, sexul (masculin sau feminin) și, dacă este cazul, numărul de copii născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani. Sistemul cere și un cod CAPTCHA pentru validare.

După apăsarea butonului de calcul, aplicația afișează vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, conform calendarului legal în vigoare. Rezultatul ține cont de eșalonarea graduală prevăzută de lege și oferă o estimare orientativă. Este important de reținut că instrumentul are caracter informativ și nu înlocuiește o decizie oficială a casei de pensii. Pentru situații complexe, precum perioade lucrate în condiții speciale sau deosebite de muncă, se recomandă consultarea Casei Teritoriale de Pensii. Utilizarea calculatorului durează doar câteva secunde și te ajută să verifici rapid eligibilitatea pentru pensia de limită de vârstă sau condițiile pentru pensia anticipată.

Când poți ieși la pensie pentru limita de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă este forma standard de retragere din activitate. Pentru bărbați, vârsta standard este fixă: 65 de ani. Pentru femei, vârsta crește treptat, potrivit Anexei nr. 5 din Legea 360/2023, urmând să ajungă la 65 de ani în 2035. În 2026, de exemplu, multe femei se pot pensiona în jurul vârstei de 62 de ani și 6-7 luni, în funcție de luna și anul nașterii.

Condițiile esențiale includ realizarea stagiului minim de cotizare contributiv de 15 ani. Stagiul complet de cotizare contributiv se apropie de 35 de ani și crește treptat pentru femei. Atingerea vârstei standard și a stagiului minim deschide dreptul la pensie, iar cuantumul se calculează pe baza punctelor de pensie acumulate. Calculatorul CNPP ține cont exact de aceste reguli și îți arată data estimativă la care poți depune dosarul. Este recomandat să verifici periodic, deoarece calendarul se actualizează odată cu trecerea timpului.

Când ies la pensie mamele cu doi copii

Una dintre facilitățile importante ale legii actuale vizează mamele. Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani (sau au adoptat și crescut copii cel puțin 13 ani) beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare. Pentru un copil, reducerea este de 6 luni. Pentru doi copii, vârsta standard scade cu un an întreg. Reducerea crește progresiv: 1 an și 6 luni pentru trei copii, 2 ani pentru patru, până la maximum 3 ani și 6 luni pentru șapte sau mai mulți copii.

Această reducere se aplică la pensia pentru limită de vârstă și nu atrage penalizări. Poate fi cumulată cu alte reduceri (de exemplu, pentru condiții speciale de muncă), dar totalul nu poate depăși 11 ani, iar vârsta efectivă nu poate coborî sub un anumit prag de protecție. Pentru a beneficia de facilitate, dosarul trebuie să includă certificatele de naștere ale copiilor și o declarație pe propria răspundere privind creșterea lor. Aplicația CNPP include automat numărul de copii în calcul, oferind o estimare rapidă a vârstei reduse.

Când poți să te pensionezi anticipat

Pensia anticipată permite ieșirea la pensie cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, dar numai dacă ai realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau l-ai depășit cu până la 5 ani. Stagiul minim rămâne de 15 ani, însă pentru anticipată contează stagiul complet (care tinde spre 35 de ani). Cuantumul pensiei se diminuează în funcție de numărul de luni de anticipare și de stagiul realizat peste cel complet: între 0,20% și 0,40% pe lună, conform tabelelor legale. Penalizarea se elimină automat la împlinirea vârstei standard, când pensia se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează.

Reducerea de vârstă pentru pensia anticipată nu se cumulează cu alte reduceri. Perioadele din contracte de asigurare voluntară încheiate după anumite date nu se iau în calcul pentru stagiul necesar. Aplicația CNPP oferă informații orientative și despre această opțiune, dar verificarea exactă a stagiului se face la casa de pensii, pe baza documentelor oficiale.

Prin urmare, utilizarea calculatorului oficial CNPP este cel mai simplu și sigur mod de a afla când te poți pensiona la termen sau anticipat.