Au început taberele de vară „Conștient, nu dependent”. Peste 1.000 de tineri din Maramureș învață cum să se ferească de droguri

Foto: FDVDR

Peste 1.000 de tineri participă, între 3 și 5 august, la cea mai amplă acțiune de prevenire a consumului de droguri organizată în Maramureș. Tabăra face parte din campania națională „Conștient, nu dependent”, susținută de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Nu este o tabără de vacanță obișnuită. Timp de trei zile, adolescenții vor fi provocați să găsească răspunsul la o întrebare simplă, dar esențială: „Ce alegem atunci când nimeni nu se uită la noi?”.

În locul unor prelegeri clasice, participanții vor lua parte la ateliere interactive, exerciții de lucru în echipă și sesiuni de dialog deschis. Ei vor discuta direct cu specialiști care cunosc fenomenul dependenței din experiența acumulată pe teren.

Activitățile sunt susținute de Cătălin Țone, unul dintre cei mai cunoscuți experți antidrog din România și fost șef al Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București. Expertul va discuta fără ocolișuri cu adolescenții despre modul în care s-a schimbat piața drogurilor, despre viteza cu care apar noi substanțe sintetice și despre consecințele pe care o singură alegere le poate avea asupra vieții unui tânăr.

La întâlnirile cu tinerii participă și psihologul Gabriela Maalouf, expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Aceasta le va explica adolescenților cum nevoia de apartenență, presiunea anturajului, curiozitatea și dificultatea de a gestiona eșecul sau frustrarea pot deveni factori de risc.

Participanții vor învăța să recunoască primele semnale de pericol, să își dezvolte reziliența emoțională și să răspundă sănătos presiunilor venite din grupul de prieteni, din mediul online sau din propriile nesiguranțe. Discuțiile nu se opresc la îndemnul „nu consuma”, ci merg mai departe, către un mesaj care le oferă tinerilor încredere: „Ai puterea să alegi altfel”.

Prin educație, dialog și activități practice, tabăra din Maramureș își propune să lase în urmă tineri mai bine informați, mai conștienți de propriile alegeri și mai pregătiți să spună „nu” atunci când contează.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține campania națională „Conștient, nu dependent” alături de comunități din întreaga țară, pentru ca prevenția consumului de droguri să devină un obicei și nu o excepție.