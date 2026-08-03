Pakistanul desfășoară numeroase obuziere chinezești SH-15 lângă frontiera cu India. FOTO: Getty Images

Pakistanul a desfășurat în zonele din apropierea Indiei un număr mare de tunuri autopropulsate pe roți SH-15, achiziționate din China. Pakistanul a comandat 236 de astfel de tunuri în 2019, iar livrările au început în 2022. Un al doilea lot a fost livrat în 2023. Islamabadul a obținut și licența de producție a sistemului la uzina Heavy Industries Taxila, în baza unui acord de transfer de tehnologie. Achiziția a făcut parte din programul de modernizare și standardizare a artileriei armatei pakistaneze.

Sistemul de artilerie este produs de compania chineză Norinco și este cunoscut în China sub denumirea PCL-181.

Majoritatea tunurilor au fost repartizate unităților militare orientate spre India. Acestea sunt desfășurate în special în zonele Gujranwala, Sialkot și Jalalpur Jattan, în apropierea așa-numitului pinten Shakargarh. Regiunea se află la sud de Jammu și la nord de Amritsar, iar orașul Pathankot este situat la est.

Tunurile SH-15 au fost desfășurate și folosite împotriva Indiei în timpul Operațiunii Sindoor. Potrivit unei surse citate de Defence HQ, acestea se află în principal în nordul provinciei Punjab și în Kashmirul administrat de Pakistan.

În sectoarele deșertice aflate în fața statelor indiene Rajasthan și Gujarat, armata pakistaneză a desfășurat în schimb tunuri autopropulsate M109, achiziționate din Statele Unite. Sistemul M109 se deplasează pe șenile, asemănătoare celor folosite de tancuri, și este mai potrivit pentru terenurile deșertice.

Vehiculele pe roți, precum SH-15, sunt considerate mai eficiente în zonele de câmpie, deluroase sau muntoase.

Pakistanul a început programul de modernizare a artileriei ca răspuns la investițiile similare făcute de India. Achiziția tunurilor chinezești SH-15 de 155 mm îi consolidează capacitățile defensive și trebuie analizată împreună cu înființarea recentă a unei Forțe de Rachete a Armatei.

Combinarea rachetelor, a proiectilelor ghidate și a artileriei cu rază lungă de acțiune mărește capacitatea Pakistanului de a lovi ținte de la distanță, fără un contact direct între forțele combatante.

Licența de producție îi permite Islamabadului să își dezvolte constant puterea de foc și ar putea crea posibilitatea exportării sistemului către alte state din lumea islamică. Astfel, Pakistanul ar putea încerca să își extindă influența și să se prezinte drept un actor important în domeniul securității în Asia de Vest.

„India trebuie să urmărească atent această evoluție. Totuși, trebuie precizat că modernizarea artileriei indiene este mai amplă, mai diversă și mai avansată. India a devenit deja exportator de sisteme de artilerie produse pe plan intern, iar acest sector va continua să se dezvolte”, a declarat general-locotenentul în rezervă P.R. Shankar, profesor în cadrul Departamentului Aerospațial al Institutului Indian de Tehnologie din Madras și fost director general al Artileriei.

Potrivit acestuia, India trebuie să își reorganizeze forțele pentru a folosi mai eficient structurile și echipamentele existente, în loc să încerce să construiască de la zero organizații noi și costisitoare de care nu are neapărat nevoie.

SH-15 este primul obuzier de 155 mm, cu țeavă de 52 de calibre, introdus în arsenalul Pakistanului. O țeavă mai lungă permite, în general, creșterea razei de acțiune și a preciziei.

Sistemul poate folosi mai multe tipuri de proiectile, iar cu muniție asistată de rachetă poate lovi ținte aflate la peste 50 de kilometri. Tunul este montat pe un camion cu tracțiune 6x6, ceea ce îi permite să se deplaseze rapid și să își schimbe poziția după executarea focului.

India își standardizează, la rândul său, artileria prin Planul de raționalizare a artileriei de câmp. În cadrul acestui proiect, unitățile urmează să fie echipate treptat cu tunuri de calibrul 155 mm. În prezent, numeroase unități indiene folosesc încă tunul de câmp Indian Field Gun de 105 mm sau versiunea sa mai ușoară, denumită Light Field Gun.

Programul de modernizare a inclus însă introducerea mai multor sisteme care folosesc muniție de 155 mm, printre care obuzierele americane M777, tunurile autopropulsate K9 Vajra și sistemele Dhanush produse în India. Armata indiană a comandat și 307 tunuri Advanced Towed Artillery Gun System, cunoscute sub acronimul ATAGS și dezvoltate pe plan intern.

India nu deține în prezent un tun autopropulsat pe roți asemănător sistemului SH-15, însă lucrează la dezvoltarea unei versiuni proprii, bazate pe ATAGS. Varianta, denumită Mounted Gun System, se află în etapele finale de dezvoltare și a trecut deja prin primele teste de tragere.