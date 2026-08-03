Preţ record la motorină, deşi cel al petrolului a scăzut: Transportatorii cer o analiză urgentă a Consiliului Concurenţei

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) cere normalizarea preţurilor şi a marjelor de profit din domeniul carburanţilor, precum şi o analiză urgentă a modului în care s-au format preţurile speculative la carburanţi în ultimele 20 de zile, scrie Agerpres.

„FORT solicită normalizarea preţurilor şi a marjelor de profit din domeniul carburanţilor, astfel încât acestea să reflecte evoluţia reală a pieţei şi să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Concurenţei: analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creşterea transparenţei şi a concurenţei reale pe piaţă”, se arată într-un comunicat al Federației.

Transportatorii atrag atenţia că, deşi preţul barilului de petrol se situează mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la preţuri istorice.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, explică reprezentanţii FORT.

Aceştia consideră că un preţ corect la motorină nu reprezintă doar o problemă a transportatorilor, ci „este o condiţie esenţială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflaţiei şi pentru păstrarea competitivităţii companiilor româneşti”.