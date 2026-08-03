Secretar de stat în Ministerul Energiei: Populația nu va afectată de pene de curent. Să spele la mașină la finalul serii sau dimineața

Un blackout similar celui produs în Spania nu reprezintă un scenariu plauzibil pentru România, iar populația nu va fi afectată de eventualele măsuri de reducere a consumului de energie, a declarat luni Cristian Bușoi. FOTO: Getty Images

Un blackout similar celui produs în Spania nu reprezintă un scenariu plauzibil pentru România, iar populația nu va fi afectată de eventualele măsuri de reducere a consumului de energie, a declarat luni Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, sistemul dispune de rezerve suficiente pentru alimentarea consumatorilor casnici. El a recomandat, în schimb, populației să mute spre finalul serii sau spre duminică dimineață anumite activități casnice, precum folosirea mașinii de spălat.

"Penele de curent care apar în această perioadă nu sunt provocate de lipsa energiei electrice. Un blackout, cum a fost cel din Spania, poate avea cauze precum suprasarcini produse de erori, atacuri cibernetice sau incendii de vegetație. Nu este un scenariu plauzibil pentru România", a declarat Cristian Bușoi.

Oficialul a explicat că întreruperile în alimentarea cu energie înregistrate în diferite zone ale țării sunt probleme locale ale rețelelor de distribuție și sunt remediate de echipele de intervenție.

"Populația nu va fi afectată de această reducere. Dacă vor fi necesare reduceri de putere sau deconectări, acestea se vor face în zona industrială. Pentru populație există o rezervă suficientă", a precizat secretarul de stat.

"În perioada orelor de vârf putem muta activitățile casnice care presupun un consum mare, cum ar fi folosirea mașinii de spălat, spre finalul serii sau dimineața devreme. Există exemple de succes privind reducerea consumului casnic în Germania și Austria, în timpul crizelor anterioare", a afirmat el.

Potrivit secretarului de stat, principalul risc pentru România nu este întreruperea alimentării populației, ci necesitatea unor importuri mari de energie la prețuri foarte ridicate.

"Riscul principal este să facem importuri mari, la prețuri piperate. Aceste costuri se vor regăsi în reducerea competitivității întreprinderilor care sunt nevoite să cumpere energie de pe piața spot", a spus Bușoi.

Un al doilea risc este încetinirea activității unor companii, în cazul în care consumul de energie nu va putea fi redistribuit în afara orelor de vârf.

Ministerul Energiei discută cu marii consumatori industriali despre reorganizarea unor fluxuri de producție, astfel încât o parte din consum să fie mutată în intervalele în care cererea de energie este mai redusă. Măsurile urmăresc evitarea importurilor costisitoare și protejarea alimentării populației în zilele cu un consum ridicat.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, pe 31 iulie, declararea stării de alertă la nivel național pentru 30 de zile, în vederea gestionării efectelor provocate de scăderea producției de energie electrică.