Ședință de urgență la Ministerul Energiei. 80 de mari consumatori industriali, convocați pentru reducerea consumului de electricitate

Ședință de urgență la Ministerul Energiei. 80 de mari consumatori industriali, convocați pentru reducerea consumului de electricitate. FOTO: Getty Images

Peste 80 de mari consumatori industriali au fost convocați la Ministerul Energiei pentru reducerea consumului de electricitate. Reuniunea are loc în contextul stării de alertă declarate la nivel național pentru 30 de zile, după scăderea producției de electricitate din cauza secetei și a debitului extrem de redus al Dunării.

România mai funcționează cu un singur reactor la Cernavodă, iar dacă și acesta va fi afectat de scăderea Dunării, riscul unor pene majore de curent crește.

De asemenea, alerta energetică creează îngrijorări în sistemul medical. Spitalele din ţară pun la punct planuri în cazul unei pene de curent de proporţii.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că reuniunea se va desfășura online și că autoritățile vor discuta cu reprezentanții companiilor despre reorientarea activității lor către intervalele în care consumul de electricitate este mai redus.



„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50.000 de megawați-oră consum. Avem luni, la ora 12:00, o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta, să vedem în ce măsură își pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară. Sunt consumatori care nu pot face întreruperi. Dacia-Pitești oricum a făcut acest lucru. Cei care pot face întreruperi sau își pot muta anumite activități în afara orelor de vârf. Oricum, toți ar putea să își reducă puțin consumul în următoarele două săptămâni”, a declarat Cristian Bușoi.



Ministerul Energiei le va cere marilor consumatori care au această posibilitate să își reorienteze producția și fluxurile industriale către orele care nu sunt de vârf. Cristian Bușoi a precizat că autoritățile preferă un „program voluntar controlat”, prin care companiile să-și reorganizeze activitatea sau să-și reducă consumul.



„Evident că există posibilitatea legală în caz de urgență să deconectăm noi în primul rând consumatorii industriali, nu suntem în această situație, nu vom ajunge în această situație. Dar, printr-o reducere voluntară de anumite consumuri am putea să suplinim și să evităm și prețurile masive”, a mai spus Bușoi.

Secretarul de stat a anunțat că nu vor exista măsuri de reducere a consumului de către populație, dar va discuta cu marii consumatori pentru a vedea dacă își pot eficientiza activitatea în așa fel încât să consume mai puțin în orele de vârf. El a afirmat însă că „ar fi de ajutor” ca și populația generală să își reducă consumul în orele de vârf.

Premierul Ilie Bolojan anunțase anterior că principalii consumatori industriali au fost notificați și că autoritățile vor analiza împreună cu aceștia planificarea unor reduceri voluntare.

„Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii, în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți, pentru a asigura energia electrică către populație”, a declarat premierul.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, pe 31 iulie, declararea stării de alertă la nivel național pentru 30 de zile, în vederea gestionării efectelor provocate de scăderea producției de energie electrică.



Ucraina are capacitate de energie electrică în rezervă și a fost de acord să exporte în România, în condiții de piață, astfel încât să ne echilibreze sistemul energetic național, a declarat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

Debitul extrem de redus al Dunării amenință funcționarea Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Reactorul produce aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului național, iar oprirea sa ar avea consecințe asupra Sistemului Electroenergetic Național și asupra siguranței alimentării populației și economiei. Nuclearelectrica și-a notificat deja partenerii contractuali cu privire la apariția unui posibil eveniment de forță majoră.

Guvernul a aprobat finanțarea de urgență a unei intervenții temporare pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Intervenția trebuie să asigure debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Unității 2 de la Cernavodă. Executivul a alocat șapte milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară pentru finanțarea operațiunii. Banii vor fi folosiți pentru pregătirea și realizarea lucrărilor, procurarea sau închirierea echipamentelor, transportul și mobilizarea acestora, precum și pentru măsurători, monitorizare și semnalizare.