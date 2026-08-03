Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat să promulge legile care sunt jaloane în PNRR. Parlamentul dezbate Legea ANI şi Legea biodiversităţii

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan urmează să promulge în această săptămână legile adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară din finalul lunii iulie, acte normative care reprezintă jaloane în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, notează Agerpres.

Sâmbătă, în urma publicării raportului Agenţiei Fitch, şeful statului a transmis că „în ciuda zgomotului politic, România funcţionează”.

„Parlamentul a trecut mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din Bucureşti din 2024, aşa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară şi în Legea bugetului pe 2026”, a precizat Președintele, într-un mesaj video difuzat de Administrația Prezidențială.

Potrivit lui Nicuşor Dan, din PNRR au mai rămas de îndeplinit trei jaloane.

„Două dintre ele, Legea ANI şi Legea biodiversităţii, vor fi dezbătute săptămâna viitoare (aceasta -n.r.) de Parlament. Cele două Camere ale Parlamentului au fost deja convocate”, a adăugat acesta.

O nouă sesiune extraordinară a Parlamentului este, de altfel, programată în intervalul 3 - 6 august.

Senatul a fost convocat pentru a aproba Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii, jalon din PNRR evaluat la aproximativ un miliard de euro. Conform site-ului Senatului, activitatea în comisiile permanente este prevăzută luni şi joi, iar plenul se va reuni marţi şi miercuri.

La Camera Deputaţilor, plenul cu vot final este programat luni şi miercuri, în timp ce marţi şi joi vor avea loc lucrări în comisii. Pe ordinea de zi figurează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, alături de iniţiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă cameră sesizată.