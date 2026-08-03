1 minut de citit Publicat la 08:57 03 Aug 2026 Modificat la 08:59 03 Aug 2026

Incendiu pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța. FOTO: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit luni dimineață la o magazie pentru echipamente de kitesurfing, aflată pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța. Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au intervenit după ce incendiul a fost anunțat printr-un apel la numărul de urgență 112.

› Vezi galeria foto ‹

"La fața locului au fost trimise un echipaj de prim ajutor, o autoscară, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere", a declarat Anamaria Stoica, purtătoarea de cuvânt a ISU Dobrogea.

În momentul în care echipajele au ajuns pe plajă, incendiul se manifesta generalizat la nivelul magaziei. Pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la construcțiile din apropiere.

"Incendiul nu s-a extins și nu au fost înregistrate victime", a precizat reprezentanta ISU Dobrogea.

După stingerea focului, pompierii urmează să stabilească împrejurările și cauza izbucnirii incendiului.