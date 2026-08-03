Antena 3 CNN Actualitate Locale Incendiu pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța

Incendiu pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța

G.M.
1 minut de citit Publicat la 08:57 03 Aug 2026 Modificat la 08:59 03 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Incendiu pe plaja Zoom
Incendiu pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța. FOTO: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit luni dimineață la o magazie pentru echipamente de kitesurfing, aflată pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța. Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au intervenit după ce incendiul a fost anunțat printr-un apel la numărul de urgență 112.

Incendiu pe plaja Zoom, în zona Faleză Nord din Constanța 1089946
› Vezi galeria foto ‹

"La fața locului au fost trimise un echipaj de prim ajutor, o autoscară, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere", a declarat Anamaria Stoica, purtătoarea de cuvânt a ISU Dobrogea.

În momentul în care echipajele au ajuns pe plajă, incendiul se manifesta generalizat la nivelul magaziei. Pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la construcțiile din apropiere.

"Incendiul nu s-a extins și nu au fost înregistrate victime", a precizat reprezentanta ISU Dobrogea.

După stingerea focului, pompierii urmează să stabilească împrejurările și cauza izbucnirii incendiului.

 

 

×
Etichete: incendiu plaja Constanța pompieri

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close