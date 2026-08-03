Asociaţia de Fotbal din Ţara Galilor devine prima federație care renunță să îl mai susțină pe Gianni Infantino la șefia FIFA

2 minute de citit Publicat la 08:58 03 Aug 2026 Modificat la 08:58 03 Aug 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Ţara Galilor a devenit prima asociaţie de fotbal care şi-a retras oficial sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, potrivit Sky News. Decizia are loc după încercarea eşuată a acestuia de a vinde participaţii la Cupa Mondială.

Asociaţia de Fotbal din Ţara Galilor a transmis că „îşi confirmă retragerea sprijinului pentru candidatura domnului Gianni Infantino, pentru realegerea ca preşedinte FIFA pentru mandatul 2027-2031”.

Potrivit reprezentanților asociației, printre motivele care stau la baza deciziei sunt „eșecurile recente” ale președintelui FIFA.

„Eşecurile recente în ceea ce priveşte buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părţilor interesate, comunicarea şi judecata sănătoasă ne-au condus într-o poziţie în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW de a rămâne la cârma fotbalului mondial”, au mai adăugat reprezentanții asociației.

Totodată, Asociaţia de Fotbal din Ţara Galilor a promis că îi va trage la răspundere pe cei responsabili de planul de vânzare-cumpărare a Cupei Mondiale.

„Eşecul de a pune interesele fotbalului pe primul loc este un eşec pe care nu-l putem accepta”, a mai precizat aceasta.

Gianni Infantino renunță la planul de a vinde o parte din FIFA

Totodată, Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, sâmbătă, că a renunțat la controversatul plan de a vinde o parte din companie, în urma criticilor. Infantino a declarat că a devenit clar că proiectul „a creat diviziuni” care „nu mai sunt în interesul” obiectivului său inițial, scrie BBC News.

UEFA a declarat, ulterior deciziei, că și-a pierdut încrederea în conducerea FIFA, dar a salutat decizia de a retrage planul, descriind-o drept „o victorie pentru întregul joc”.

Infantino le-ar fi oferit celor 211 asociații membre FIFA 40 de milioane de dolari dacă acestea susțineau propunerea de investiții private în turneele sale, inclusiv la Cupele Mondiale masculine și feminine.

Infantino se află acum sub o presiune imensă, în timp ce vrea să intre în cursa pentru un al patrulea mandat de președinte la Congresul FIFA din martie.

Infantino a devenit președintele FIFA în 2016, după ce l-a învins pe președintele AFC, Sheikh Salman, cu 115 voturi la 88.

Următorul președinte al FIFA va fi confirmat la cel de-al 77-lea Congres al organizației, care va avea loc în Maroc, în martie anul viitor. Candidații au termen până pe 18 noiembrie să își depună candidatura.

Înainte de această săptămână, se anticipase că Infantino va fi reales fără opoziție. Asociații din întreaga lume, inclusiv unele din Europa, își confirmaseră deja intenția de a vota pentru el.

Acum, rămâne de văzut dacă evenimentele din această săptămână vor duce la o retragere în masă a sprijinului.