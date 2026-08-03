Debitul Dunării scade spre 1.400 mc/s, aproape de recordul din 1985: centrala de la Cernavodă mai poate funcţiona doar 4-5 zile

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Debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, va continua să scadă în zilele următoare până la 1.400 mc/s – o valoare apropiată de minimul istoric înregistrat în 1985 – şi va rămâne relativ staţionar la acest nivel până pe 9 august, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), notează Agerpres.

Media multianuală pentru luna august este de 3.900 mc/s.

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi, în general, în uşoară scădere.

Potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condiţiile actuale centrala mai poate funcţiona la limită încă patru-cinci zile.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare”, a explicat recent directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale Apele Române, Sorin Rîndaşu.

Pe fondul acestei situaţii, autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca urmare a scăderii producţiei de energie electrică, a anunţat vineri premierul interimar Ilie Bolojan.

„Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a precizat Bolojan, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Energiei, după şedinţa extraordinară de Guvern de vineri.

Tot în acest context, Executivul a alocat, printr-o hotărâre adoptată în şedinţa de Guvern, şapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, destinaţi Administraţiei Fluviale Dunărea de Jos, pentru executarea unor lucrări în zona aducţiunii dinspre Cernavodă, necesare menţinerii în funcţiune a Grupului 2 al centralei.

În paralel, autorităţile de stat trebuie să adopte măsuri voluntare de reducere a consumului de energie la orele de seară, existând proceduri gestionate de Transelectrica ce vor fi puse în practică pentru a asigura funcţionarea sistemului.