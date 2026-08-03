Blackout în Cuba. Milioane de oameni au rămas fără curent, după ce rețeaua electrică națională a cedat din nou

1 minut de citit Publicat la 10:00 03 Aug 2026 Modificat la 10:00 03 Aug 2026

Cuba se confruntă cu regularitate cu întreruperi totale sau parţiale de curent din cauza infrastructurii învechite şi a lipsei de combustibil / FOTO: Hepta

Reţeaua electrică a Cubei a cedat duminică seara, a anunţat operatorul de stat al reţelei, cufundând în întuneric insula de aproximativ 10 milioane de locuitori, în condiţiile în care penele de curent devin tot mai frecvente în Cuba pe fondul blocadei petroliere impuse de SUA, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Compania de stat Union Electrica (UNE) a informat pe reţelele sociale despre o "deconectare totală" de la sistemul naţional de energie electrică care a aruncat ţara, inclusiv capitala Havana, în întuneric.

Ministerul Energiei şi Minelor a precizat pe X că pana de curent a avut loc la ora locală 22:43 (02:43 GMT luni) şi că "toate protocoalele pentru restabilirea sistemului electric" au fost activate.

Afectată de o criză economică severă în ultimii cinci ani, Cuba se confruntă cu regularitate cu întreruperi totale sau parţiale de curent din cauza infrastructurii învechite şi a lipsei de combustibil.

Sistemul naţional se bazează pe şapte centrale termoelectrice, toate vechi de peste 40 de ani şi aflate în diferite stări de degradare.

Această pană vine după trei întreruperi de curent la nivel naţional în luna iulie, survenite în mai puţin de zece zile, şi are loc pe fondul blocadei petroliere impuse de SUA, care pune şi mai multă presiune asupra infrastructurii energetice învechite a insulei, potrivit Reuters.

Sâmbătă seara, vestul Cubei a fost deja afectat de o pană de curent generalizată. Furnizarea de electricitate fusese reluată duminică.

Ţara cu 9,4 milioane de locuitori se confruntă cu cea de-a şasea pană de curent generalizată a anului. Este, de asemenea, cea de-a 11-a pană de curent la scară largă de la sfârşitul anului 2024.

În ultimele săptămâni, întreruperile de curent au depăşit 30 de ore consecutive în capitală, în timp ce în ţară pot dura câteva zile.

Havana acuză Washingtonul că este responsabil pentru această criză energetică, în timp ce SUA o atribuie unei proaste gestionari economice.

Washingtonul a permis din ianuarie sosirea unui singur petrolier rusesc, care transporta 100.000 de tone de ţiţei, în martie.

Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba au devenit extrem de tensionate de la începutul anului, mai ales după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Preşedintele american Donald Trump consideră că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coasta Floridei, constituie o "ameninţare extraordinară" la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite şi a avertizat în repetate rânduri că ar putea să "preia controlul" asupra acesteia.