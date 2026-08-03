Răsturnare de situație după ce o turistă britanică a fost găsită moartă în Grecia, într-o valiză: Suspectul a făcut mărturisiri șocante

2 minute de citit Publicat la 10:58 03 Aug 2026 Modificat la 10:58 03 Aug 2026

Colaj cu Elisabeth-Jane Ross, stg, clădirea abandonată unde a fost găsit trupul ei, dr. Sursa foto: Profimedia Images

Răsturnare de situație după ce o turistă din Scoția a fost găsită moartă în Grecia, într-o valiză. Polițiștii greci susțin că un bărbat a recunoscut că a transportat trupul neînsuflețit al femeii într-o valiză și l-a abandonat într-o clădire părăsită, potrivit BBC.

Elisabeth-Jane Ross, în vârstă de 38 de ani, a fost găsită în cartierul Kypseli din Atena, pe 18 iulie, la câteva zile după ce fusese dată dispărută.

Polițiștii au deschis o anchetă în cooperare cu autoritățile din Statele Unite, Regatul Unit și Scoția, iar acum spun că au arestat un bărbat în vârstă de 26 de ani.

BBC a transmis că acesta ar fi originar din Afganistan.

„Și-a recunoscut faptele”

Poliția a precizat că suspectul a fost dus joi la sediul central al instituției, unde „și-a recunoscut faptele”. El a fost arestat sub suspiciunea de omor din culpă, tâlhărie și infracțiuni privind deținerea de arme, însă acuzațiile finale urmează să fie stabilite conform sistemului judiciar din Grecia.

Potrivit anchetatorilor, Ross, cunoscută de familie sub numele de Lisa, a ajuns în Grecia pe 26 iunie și a rămas în zona Pireu până pe 10 iulie, când a plecat spre o destinație necunoscută din regiunea Attica.

După efectuarea investigațiilor și analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, polițiștii spun că au identificat un bărbat de 26 de ani ca fiind implicat în acest caz.

Anchetatorii susțin că acesta a transportat trupul Lisei într-o valiză până la clădirea abandonată și, ulterior, i-a folosit cardurile bancare pentru a retrage bani.

În urma perchezițiilor efectuate la locuința suspectului, poliția a anunțat că a găsit și confiscat un pistol de tip replică și un cuțit.

Filmul dispariției

Inițial, Lisa locuise în zona Keratsini, aflată la aproximativ 9,5 kilometri vest de centrul Atenei, împreună cu prieteni greci.

Ea le spusese acestora că, pe 15 iulie, urma să meargă în cartierul Kypseli, unde se aflau „prietenii ei americani” sau persoane cunoscute din Statele Unite.

Sâmbătă, poliția elenă a anunțat că a accelerat procedurile privind analizele toxicologice pentru a stabili cauza decesului, rezultatele putând fi disponibile „în următoarele zile”.

Rezultatele acestor analize pot fi obținute într-un interval cuprins între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitatea cazului și de volumul de muncă al laboratoarelor medico-legale.

Anchetatorii încearcă, de asemenea, să dea de urma prietenilor americani ai Lisei, despre care spun că se aflau și ei în cartierul Kypseli.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a descris cazul drept „absolut îngrozitor”.

Un purtător de cuvânt al guvernului scoțian a declarat:

„Aceasta este o perioadă extrem de dureroasă pentru familia lui Elisabeth-Jane Ross și este important ca intimitatea lor să fie respectată pe durata anchetei.

Oficialii guvernului scoțian sunt în contact cu familia și cu Ministerul britanic al Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării pentru a se asigura că aceasta beneficiază de sprijinul adecvat.

Întrucât cazul se află încă în curs de investigare de către Police Scotland, nu ar fi oportun să facem alte comentarii.”