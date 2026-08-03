Un "megaincendiu" din Grecia a mistuit o suprafață dublă față de Manhattan. Insula Kefalonia a fost evacuată

2 minute de citit Publicat la 10:01 03 Aug 2026 Modificat la 10:01 03 Aug 2026

Un "megaincendiu" din Grecia a mistuit o suprafață dublă față de Manhattan.FOTO: Profimedia Images

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Grecia, iar focul din Attica de Vest și Viotia a mistuit în numai trei zile peste 111 kilometri pătrați, o suprafață aproape dublă față de cea a Manhattanului, scrie Greek Reporter. În același timp, pe insula Kefalonia, locuitorii mai multor zone au fost evacuați după ce flăcările s-au apropiat periculos de case, iar vântul puternic a făcut dificilă intervenția pompierilor, potrivit Euronews.

Flăcările uriașului incendiu din Attica și Viotia continuau să ardă luni dimineață, pentru a patra zi consecutiv. Echipajele terestre au intervenit în timpul nopții pentru a limita multiplele focare și pentru a împiedica extinderea incendiului.

Operațiunile s-au concentrat în special în apropierea localității Agios Nektarios, din Attica, și în zona Kandili, lângă Megara. Pompierii au folosit utilaje grele pentru a crea culoare de protecție și pentru a întrerupe înaintarea flăcărilor.

Datele satelitare de înaltă rezoluție arată că, în primele 72 de ore, incendiul a afectat peste 111,7 kilometri pătrați. Suprafața arsă este aproape de două ori mai mare decât Manhattanul și depășește întinderea întregului complex Walt Disney World. Zona distrusă de flăcări este, de asemenea, apropiată ca dimensiune de suprafața orașului San Francisco.

Amploarea dezastrului face ca incendiul să fie clasificat oficial drept un "megaincendiu", potrivit unei analize a imaginilor transmise de sateliții europeni Sentinel-2, realizată de meteorologii Giorgos Kyros și Kostas Lagouvardos, de la Observatorul Național din Atena.

Cea mai mare suprafață afectată se află în zona Porto Germeno și în Attica de Vest, unde au ars aproximativ 80,8 kilometri pătrați. Pe frontul din Viotia, focul a distrus alte aproximativ 30,9 kilometri pătrați.

Incendiul a fost alimentat de rafalele puternice și schimbătoare de vânt, precum și de relieful muntos, greu accesibil. Aceste condiții au îngreunat eforturile inițiale de limitare a flăcărilor.

Intervenția aeriană a fost marcată și de un incident grav. Două elicoptere de stingere s-au ciocnit în aer, în apropiere de Psatha, în timpul unor manevre efectuate deasupra zonei afectate de incendiu.

Specialiștii avertizează că bilanțul este provizoriu și că suprafața arsă va crește. În momentul în care satelitul a survolat regiunea, principalul front de incendiu din jurul localității Porto Germeno nu fusese încă adus sub control.

Insula Kefalonia a fost evacuată

Un alt incendiu puternic a izbucnit pe insula Kefalonia, din Marea Ionică. Autoritățile au dispus duminică evacuarea unor zone, după ce flăcările s-au apropiat periculos de locuințe. Avioanele de stingere au efectuat mai multe lansări de apă deasupra insulei, scrie Euronews.

În Attica de Vest, incendiul s-a îndreptat spre mai multe comunități și spre o zonă industrială de la marginea orașului Megara. Rafalele violente de vânt au împiedicat, în anumite momente, aeronavele să colecteze apă din mare.

Aproape 500 de pompieri și 23 de aeronave au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor. Vântul cu intensitate de furtună a împins însă flăcările prin pădurile uscate și a redus eficiența operațiunilor de intervenție.

Autoritățile au ordonat evacuări în localitățile Kandili, Agia Skepi și Toutouli. Echipele de intervenție sunt îngrijorate în special de situația din orașul de coastă Porto Germeno, amenințat de apropierea focului.