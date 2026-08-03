ANM extinde Codul Roșu. Vor fi temperaturi de până la 41 de grade. Noi județe intră marți sub Coduri Galben și Portocaliu de caniculă

ANM avertizează că valorile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de caniculă, în care avertizează că valul de căldură se va extinde și va persista în cea mai mare parte a țării. În acest context, meteorologii au prelungit și extins avertizările meteo până miercuri dimineață. Codurile galben, portocaliu și roșu vizează aproape întreaga țară. În vest, temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius, iar ANM avertizează că valorile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august, în timp ce nopțile tropicale se vor extinde treptat în cea mai mare parte a României.

Luni și marți (3 și 4 august) valul de căldură va persista și va fi în extindere în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28...33 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20....26 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) în cea mai mare parte a țării.

Cod roșu în vestul țării

Pentru intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, ANM a emis cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde sunt prognozate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

Pentru perioada 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00, codul roșu se extinde și în județul Timiș, unde temperaturile vor urca la 39-41 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Bihor, Arad și Timiș.

În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

Cod galben și portocaliu

Tot luni, alte nouă județe din vestul și nord-vestul țării se vor afla sub cod portocaliu, cu temperaturi de 35-38 de grade, în timp ce Oltenia, Moldova, sudul Transilvaniei și vestul Munteniei vor fi sub cod galben, cu maxime de 33-37 de grade.

Un Cod portocaliu este valabil pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, luni (3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade.

Luni (3 august), în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei vor fi sub Cod galben. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade.

Avertizările se extind

Și aceste avertizări se extind de marți. În intervalul 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10, sub cod galben vor intra Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei, unde maximele vor ajunge la 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37...38 de grade în Oltenia și sudvestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Tot de marți, codul portocaliu se extinde în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, temperaturile vor urca până la 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Marți, valul de căldură se va extinde și se va intensifica și în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele CarașSeverin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Europa se confruntă cu al patrulea val major de caniculă al acestei veri, unul dintre cele mai intense și extinse din ultimii ani. Meteorologii au emis avertizări de cod roșu pentru mai multe state, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria, iar masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare.