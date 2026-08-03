Apa deja s-a raționalizat într-o localitate din Bihor. Mii de oameni primesc apă doar patru ore pe zi: "Nu avem soluții"

Albie secată. Într-o zonă din Bihor, apa a fost raționalizată la patru ore pe zi. Mii de oameni sunt afectați. Foto: Getty Images

Canicula și seceta amenință viețile a mii de români iar în Bihor consumul de apă a fost raționalizat.

Măsura vine pe fondul unui Cod roșu, care a fost prelungit de meteorologi și care aduce temperaturi de 41 de grade la umbră.

"Suntem în județul Bihor, comuna Popești, situatia debitelor râurilor in bazinul Crișurilor este critică.

Noi suntem acum în albia unui râu, un râu care practic a secat.

6.000 de locuitori din această zonă depind de acest râu ca să aibă apă potabilă iar apa a fost raționalizată din cauza secetei", a relatat Mircea Tătar, corespondent Antena 3 CNN.

Administrator al unui operator de apă din Bihor: Mai avem rezerve pe două-trei zile

"Din păcate, la momentul actual livrăm două ore dimineața și două ore seara. E foarte puțin pentru numărul de locuitori care îi avem, dar stocurile sunt epuizate.

Mai avem stocuri pe două-trei zile. Practic, vedeți dumneavoastră, cu albia râului secată, nu mai avem de unde să mai aducem apă.

Mai sunt unii oameni care au fântâni, dar, de regulă, lumea a renunțat la fântână pentru că am avut apă și nimeni nu a mai luat în considerare fântâna (de la un punct încolo)

Soluții nu avem. Avem un baraj de acumulare în Suplac, dar nu putem ști dacă putem transporta de acolo, să aducem la noi.

Am mai făcut treaba asta anul trecut, dar atunci am avut doar două săptămâni de secetă. Din păcate, e prea mare distanța", a declarat Mircea Sabău, administrator al unui operator de apă din zona afectată.