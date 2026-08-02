Bucureștiul va rămâne un oraș-șantier și în următorii ani, anunță Ciucu: Sunt vreo 50 de șantiere. Am zis să fiu înjurat că fac

Lucrări la linia de tramvai din Pipera, de pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Sursa foto: Ciprian Ciucu/Facebook

În București sunt în prezent aproximativ 50 de șantiere, de la lucrări la liniile de tramvai și rețeaua de termoficare până la intervenții în parcuri și pe Podul Basarab, a declarat, duminică seară, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul spune că o parte dintre lucrări vor fi încheiate până în toamnă, când elevii se vor întoarce la școală, însă bucureștenii trebuie să se aștepte și în următorii ani la disconfort provocat de șantiere.

Aproximativ 15 șantiere sunt pe liniile de tramvai

Primarul general a explicat că aproape o treime dintre lucrările aflate acum în desfășurare vizează infrastructura de tramvai. Potrivit acestuia, intervențiile nu mai puteau fi amânate, atât din cauza riscului de a pierde fondurile europene, cât și a stării foarte proaste a liniilor.

„Sunt vreo 50 (de şantiere în Capitală - n.r). Adică avem undeva la vreo 15 pe liniile de tramvai. Sunt foarte importante pentru că pierdeam banii, nişte bani europeni şi ajungeau să se strice tramvaiele. Pentru că tramvaiele ajungeau să circule pe beton direct şi nu este un eufemism. Efectiv se stricau tramvaiele că mergeau, nu mai era metal acolo, nu era fier, nu mai erau linii ferate. Şi atunci mi-am asumat şi am zis prefer să fiu înjurat pentru că fac decât să fiu înjurat pentru că nu fac. Treaba mea este să las cu oraşul mai bine când l-am găsit”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Alte 18-19 șantiere sunt deschise pentru modernizarea rețelei de termoficare. În paralel, se lucrează și la Podul Basarab, care trebuie recepționat la 15 ani de la inaugurare.

„Mai avem mai multe şantiere, ceva mai mici ca dimensiuni. Şi mai avem şantiere în parcuri. Deci cam aşa sunt numai şantierele”, a spus primarul general.

Unele lucrări ar urma să fie încheiate până în toamnă

Ciprian Ciucu a precizat că o parte dintre șantiere vor fi închise înainte de începerea noului an școlar. El susține însă că lucrările sunt inevitabile într-un oraș care are nevoie de reparații și modernizare.

„O parte din şantiere se vor mai închide până atunci (în toamnă -n.r.). Ceea ce încerc eu să spun este că nu se putea altfel. Dacă vrei să pui un oraş la punct, dacă vrei ca să-l aranjezi, nu poţi să nu ai şantier. De obicei, primarii buni sunt evaluaţi dacă au şantiere. Dacă nu ai niciun şantier, înseamnă că nu-ţi faci treaba. (...) Îmi pare rău pentru această situaţie, că şi eu trăiesc aici, în oraşul acesta, şi eu mă confrunt cu ea, şi eu o simt, dar îi rog pe bucureşteni să înţeleagă că o să fie un an doi de disconfort şi o să mai fie doi, trei, patru după aceea, pentru că trebuie să avem proiecte de regenerare urbană”, a mai declarat edilul.

Primarul general a vorbit și despre nevoia unor lucrări ample la rețeaua de canalizare, în contextul inundațiilor provocate de ploile puternice.

„Aţi văzut ce inundaţie am avut. (...) Nu s-a mai lucrat în acest oraş la modul serios de foarte, foarte mult timp”, a spus Ciprian Ciucu.