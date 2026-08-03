Ciucu spune că au fost noi discuții pentru un guvern tehnocrat: „Președintele ar fi testat variante”. Cealaltă variantă aflată pe masă

Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

În culisele politice sunt discutate două variante pentru viitorul Executiv: instalarea unui guvern tehnocrat sau formarea, pe rând, a două guverne minoritare, unul susținut de PSD și celălalt de PNL și USR, spune primarul general Ciprian Ciucu. Liberalul susține că președintele ar fi testat deja mai multe variante de tehnocrați, fără ca numele acestora să fi fost făcute publice.

Primarul general al Capitalei a declarat, duminică seară, la Digi24, că situația actuală, în care România are un guvern fără puteri depline, nu le convine liberalilor.

Guvern tehnocrat sau două guverne minoritare succesive

„Să ştiţi că pe noi ne preocupă foarte mult faptul că preşedintele partidului nostru este premierul României, dar nu ne convine deloc situaţia. Nu ne convine deloc situaţia ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Şi luăm toate variantele în calcul. Evident, e foarte important ca preşedintele să reia discuţiile şi să vedem ce putem construi. Poate să apară pe masă ideea unui guvern tehnocrat şi poate să mai apară iarăşi pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, aşa cum am spus, Partidul Naţional Liberal nu va mai face alianţă cu Partidul Social Democrat. Deci în funcţie de cele două posibile construcţii, pot avea loc noi discuţii cu preşedintele României şi cu celelalte forţe numite pro-occidentale de preşedinte, dar nu vom mai reface o alianţă cu Partidul Social Democrat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, în discuțiile care au avut loc în afara spațiului public au fost vehiculate deja și nume de posibili premieri tehnocrați. Ciucu nu a spus însă despre cine este vorba: „În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public, am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante”.

Cealaltă variantă ar presupune instalarea succesivă a unor guverne politice minoritare. În acest scenariu, unul ar fi susținut de PSD, iar celălalt ar reuni PNL și USR, potrivit explicațiilor oferite de primarul general.

„Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate relua discuţia cu guvern politic, dar consecutiv. (...) E timp scurt, dar aş zice că este unul PSD şi unul este PNL-USR. Adică aş pune şi USR în această ecuaţie. Dar din spusele preşedintelui am observat că nu agrează ideea de guvern minoritar”, a afirmat Ciucu.

Edilul a insistat că PNL nu intenționează să refacă alianța cu PSD, indiferent de formula care va fi aleasă în urma viitoarelor negocieri.

PNL ar urma să îl propună din nou pe Siegfried Mureșan

Întrebat dacă liberalii îl vor susține din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, Ciucu a spus că partidul ar trebui să își păstreze ultima propunere: Siegfried Mureșan.

„Noi n-am mai mers cu această propunere nici ultima dată, vedem că e o campanie extrem de agresivă, de mult timp, fixată pe Ilie Borojan, şi pe online şi pe multe mass media. Şi din punctul nostru de vedere, noi nu am venit nici ultima oară cu propunerea Ilie Bolojan, am venit cu propunerea Sigfried Mureşan, pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o menţinem. Am vorbit cu Ilie Bolojan. Nu se agaţă de putere. Omul are două caracteristici - nu e genul care să se agaţe de putere, adică nu îi place puterea. E la putere pentru că şi-a asumat nişte obiective. La nivel personal nu este uşor, să ştiţi, pentru că trebuie să ai un guvern minoritar care trebuie să facă multe lucruri foarte importante pentru ţara care este atacată în justiţie şi oprită în justiţie”, a mai declarat Ciucu.

Întrebat dacă Ilie Bolojan are și defecte, primarul Capitalei a răspuns: „Evident că are defecte, că şi eu am defecte, oricine are defecte”.