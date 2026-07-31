Scenariul în care Bolojan poate impune raționalizarea consumului de energie. Expert: "Dacă situația se înrăutățește"

Dumitru Chisăliță a explicat care sunt condițiile pentru declanșarea stării de urgență. Foto: Agerpres

În urma stării de alertă, anunțată vineri de premierul Ilie Bolojan, ca urmare a scăderii producției de energie electrică, nu există posibilitatea ca autoritățile să impună măsuri de raționalizare a consumului, a explicat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, pentru Antena 3 CNN.

El a spus că o scădere a consumului de energie se poate face doar voluntar în această etapă. Pe de altă parte, dacă starea de alertă se schimbă în stare de urgență, atunci pot exista măsuri care vizează impunerea scăderii consumului pentru consumatorii industriali:

"Acum e o abordare doar voluntară. Există o serie de elemente care se desfășoară în starea de alertă: în primul și în primul rând, orice lucrare de mentenanță care era programată trebuie să fie amânată astfel încât toate capacitățile de producție să poată să producă la capacitate maximă în această perioadă.

Diversele stocuri care sunt în momentul de față trebuie să fie folosite cu prioritate, de așa natură încât să se asigure producția și consumul. Există posibilitatea să recurgem la importuri, care să satisfacă de asemenea consumul".

Dumitru Chisăliță a explicat care sunt condițiile pentru declanșarea stării de urgență:

"În situația în care vom depăși această stare de alertă, adică lucrurile se înrăutățesc: se oprește unitatea numărul doi de la Cernavodă, consumul de energie crește foarte mult pe fondul caniculei care urmează, poate să apară alte probleme în sistem legate de funcționalitatea unor echipamente și, eventual, se oprește și centrala nucleară de la Kozlodui, este necesar să se declanșeze starea de urgență.

Există, într-adevăr, o serie de consumatori industriali care sunt încadrați într-un program de oprire voluntară sau oprire obligatorie și atunci se aplică acest sistem. Populația și serviciile de maximă securitate nu intră în situația de a fi afectate".

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