Polonia anunţă interceptarea unei aeronave rusești de recunoaştere deasupra Mării Baltice. Două avioane F-16, ridicate de la sol

Aeronava rusească de spionaj IL-20, interceptată de două avioane de vânătoare poloneze F-16. Sursa foto: X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Forţele aeriene poloneze au interceptat din nou un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, a anunţat vineri guvernul de la Varşovia, care a publicat noi detalii în legătură cu prăbuşirea unei rachete ruseşti pe teritoriul polonez cu o zi înainte, relatează dpa, conform Agerpres.

Două avioane de vânătoare poloneze F-16 au fost ridicate de la sol ca răspuns la detectarea unui avion de recunoaştere rusesc Il-20 la 40 de kilometri nord de staţiunea de coastă Kolobrzeg, a scris ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pe contul său de X.

"Din nou, un avion se afla în spaţiul aerian internaţional fără un plan de zbor şi cu transponderul oprit", a declarat ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, adăugând că aeronava nu a pătruns în spaţiul aerian polonez.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️

Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

Varşovia a anunţat că zborurile de recunoaştere ruseşti în largul coastei sale s-au intensificat recent.

La mijlocul lunii iulie, forţele aeriene poloneze au interceptat avioane de luptă ruseşti trei zile la rând, piloţii stabilind contact vizual cu echipajul avioanelor şi le-au semnalizat să părăsească zona.

Incidentul de vineri are loc la o zi după ce oficialii polonezi au confirmat că racheta care s-a prăbuşit pe un câmp din apropierea satului Tarnawa Kolonia, la sud de oraşul Lublin şi la 90 de kilometri de graniţa cu Ucraina, era o rachetă de croazieră rusească CH-101 capabilă să transporte un focos nuclear. Racheta a explodat la impact. Nicio persoană nu a fost rănită.