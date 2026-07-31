Germania anunță că va menține controalele la frontiere după noul val de migranți ajunși în Ceuta

Controalele au fost din nou implementate la toate frontierele externe ale Germaniei din 16 septembrie 2024 / foto: Getty Images

Ministrul de interne german Alexander Dobrindt a declarat că intenţionează să menţină controalele la frontierele Germaniei, după ce zeci de mii de migranţi au pătruns ilegal dinspre Maroc în exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord, relatează dpa, citată de Agerpres.

"Vom prelungi posibilitatea verificărilor interne după luna septembrie", a declarat Dobrindt vineri, referindu-se la frontierele interne ale UE.

Pentru a menţine succesele obţinute până acum în combaterea migraţiei ilegale, este necesară continuarea "verificărilor flexibile şi adaptate", a spus el. Dobrindt nu a specificat până când vor fi prelungite controalele la frontiere.

Deşi frontierele interne ale UE ar trebui să fie deschise circulaţiei, controalele au fost din nou implementate la toate frontierele externe ale Germaniei din 16 septembrie 2024.

Fostul ministru de interne Nancy Faeser a ordonat această măsură pentru a reduce numărul de intrări neautorizate. În pofida criticilor tot mai mari, măsura a fost prelungită de trei ori - cel mai recent până la mijlocul lunii septembrie 2026.

"Situaţia din Ceuta evidenţiază natura volatilă a crizei migraţiei ilegale", a declarat Dobrindt, explicând ultima prelungire a controalelor la frontiere.

Conform estimărilor autorităţilor spaniole, circa 60.000 de migranţi au pătruns ilegal în exclava spaniolă Ceuta în ultimele zile.