Un avion de vânătoare F-35B s-a prăbușit și a luat foc la o bază militară din California

1 minut de citit Publicat la 23:08 31 Iul 2026 Modificat la 23:26 31 Iul 2026

Un avion F-35B s-a prabusit vineri la o bază militară din California. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un avion de vânătoare s-a prăbușit și a luat foc, vineri, la baza aeriană a Corpului Pușcașilor Marini "Miramar" din California, relatează CNN, care adaugă că fumul generat de incendiul de la sol putea fi văzut de la kilometri distanță.

Aeronava cu un singur loc, de tip F-35B Lightning II, s-a prăbușit la distanță mică de pista de aterizare, cu puțin înainte de ora locală 10:00 (ora 20:00 în România).

„Putem confirma un accident care a implicat un F-35B al Corpului Pușcașilor Marini în vecinătatea bazei Miramar”, a declarat purtătorul de cuvânt al bazei, locotenentul Blake Starbuck, într-un comunicat.

„Pilotul s-a ejectat, a fost recuperat și se află în drum spre o unitate medicală”, a adăugat el.

Aerial footage captured by FOX 5 San Diego shows the burned out, smoldering wreckage of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll that crashed earlier at Marine Corps Air Station Miramar in Southern California. pic.twitter.com/PjS8SykDvM — OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026

Echipele de pompieri ale bazei militare au folosit spumă de stingere pentru a lichida focul de la locul prăbușirii și a împiedica extinderea la vegetația din apropiere.

„S-a prăbușit un F-35 lângă pistă. Se pare că o parașută s-a deschis. Un pilot s-a ejectat”, se aude într-o comunicare către pompieri a controlului de trafic aerian din Miramar, înregistrarea audio fiind difuzată de LiveATC.net.

Producătorul Lockheed Martin spune că F-35B este cel mai avansat avion de vânătoare din lume

Cauza accidentului nu a fost stabilită imediat.

Accidentele aeriene militare sunt de obicei investigate de armată, spre deosebire de accidentele civile, care sunt anchetate de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA, NTSB.

Considerat „cel mai avansat avion de vânătoare din lume” de către producătorul său, compania Lockheed Martin, F-35B este un avion stealth (cu capacitate de invizibilitate radar, n.r.) care poate ateriza ca un avion convențional sau vertical, precum un elicopter.

Se află în dotarea Corpului Pușcașilor Marini din SUA, a Forțelor Aeriene Britanice și a Forțelor aeriene din Italia.

Cu o lungime de aproximativ 15 metri, un astfel de aparat costă aproximativ 102 milioane de dolari.

La baza la care s-a prăbușit, vineri, aparatul de vânătoare se află aproximativ 15.000 de militari din toate ramurile armatei, precizează CNN.