O rachetă SpaceX a scăpat de sub control și se va izbi cu peste 8.700 km/h de Lună. Ce avertisment au transmis specialiștii

După lansare, treapta superioară a rachetei Falcon 9 a rămas pe orbită. Va lovi Luna pe 5 august. Sursă foto: Getty Images

O rachetă SpaceX aflată în derivă se află pe un curs de coliziune cu Luna după ce a lansat două module lunare în urmă cu mai bine de un an. Etajul superior al rachetei se va izbi neplanificat de Lună miercuri, creând un crater și ridicând un nor de praf și moloz pe care oamenii de știință - și observatorii ai cerului - sunt nerăbdători să-l observe, potrivit AP.

Expertul în urmărirea spațiului Bill Gray prezice un impact de 8.700 km/h - de șapte ori viteza sunetului - în apropierea craterului Einstein, pe ramura vestică luminată de soare a Lunii. Având în vedere că acțiunea se desfășoară în primele ore ale dimineții, părțile estice ale SUA și Canadei, precum și o mare parte din America de Sud, ar trebui să aibă cele mai bune perspective pentru a urmări impactul.

Deși oamenii de știință nu sunt prea îngrijorați de această bucată de deșeuri spațiale, aceasta evidențiază amenințarea tot mai mare, pe măsură ce tot mai multe obiecte se înghesuie pe orbită.

„Lucrurile se aglomerează acolo sus”, a spus Gray, care intenționează să vadă consecințele din New Brunswick, Canada.

Nu a fost niciodată intenția SpaceX să lovească Luna. Însă experții spațiali au spus că prăbușirea ar fi putut fi evitată dacă treapta superioară ar fi fost plasată pe orbita soarelui.

Va fi a doua rachetă defectă cunoscută care se prăbușește accidental pe Lună. Un segment de rachetă chineză a săpat o pereche de cratere pe fața nevăzută a Lunii în 2022.

Din fericire pentru astronomi, viitoarea prăbușire va avea loc pe partea nevăzută a Lunii, având o energie echivalentă cu trei tone de TNT.

Fulgerul de impact, care durează mai puțin de o secundă, va fi probabil prea slab pentru a fi văzut, potrivit experților. Dar fluxul de material ejectat s-ar putea întinde pe câțiva kilometri în spațiu și ar putea rămâne vizibil telescoapelor timp de zeci de minute.

„Gravitația de pe Lună este scăzută și nu există vânt care să sufle praful”, a declarat Benjamin Fernando de la Laboratorul Național Los Alamos, care încurajează observațiile atât de către profesioniști, cât și de către amatori.

„Parțial, motivul interesului nostru față de acest eveniment este acela de a afla cât de mare este pericolul pe care impactul cu resturi îl reprezintă pentru viitorii astronauți”, a adăugat el.

Fernando anticipează un crater de impact cu un diametru de aproape 27 de metri și o adâncime de 5 metri, prea mic pentru a fi văzut de pe Pământ, dar vizibil pentru navele spațiale.

Avertismentul specialiștilor privind resturile spațiale

Segmentul de rachetă abandonat - care măsoară aproximativ 12 metri și cântărește aproximativ 4.500 de kilograme - a ridicat două module lunare private pe 15 ianuarie 2025.

Una dintre ele - Blue Ghost de la Firefly Aerospace - a devenit prima navă spațială privată care a reușit o aterizare lunară completă. Celălalt modul de aselenizare, cel al ispace, cu sediul în Japonia, s-a prăbușit.

Având în vedere că meteorizii și alte obiecte naturale oferă puține avertismente, sau chiar deloc, înainte de a lovi luna, oamenii de știință au spus că există multe de învățat observând loviturile bine urmărite ale obiectelor create de om, precum cel care urmează. NASA a aruncat secțiuni de rachetă și module lunare pe Lună în timpul erei Apollo pentru măsurători seismice. Decenii mai târziu, în 2009, NASA și-a prăbușit intenționat nava spațială LCROSS și etapa superioară în căutarea gheții în apropierea polului sud lunar.

Cu Luna ca nou punct fierbinte de călătorie, oamenii de știință au spus că este crucial să se îmbunătățească monitorizarea resturilor și controlul traficului înainte de sosirea grupurilor de roboți și astronauți.

Statele Unite și China se întrec în a trimite astronauți pe Lună în următorii ani. SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, se întrec în a oferi modulul de aselenizare pentru astronauții NASA ai misiunii Artemis IV, care încă nu au fost numiți și care vor succeda celor 12 astronauți Apollo care au pășit pe suprafața lunară.

„Acest impact nu va fi o problemă”, a declarat astrofizicianul Jonathan McDowell. „Dar într-un viitor în care vor exista baze pe termen lung pe Lună, impacturi similare ar fi o problemă și nu trebuie să lăsăm treptele de rachetă pe orbite haotice de acest fel.”